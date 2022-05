InPost rośnie jak na drożdżach - już prawie 60% Polaków ma Paczkomat pod swoim domem

Dla zobrazowania skali wzrostów w liczbie Paczkomatów InPostu zawsze cofam się do przełomowego 2019 roku, kiedy to pod koniec listopada InPost informował z dumą o Paczkomacie numer 6 tysięcy. Z kolei ogłoszenia z zeszłego roku mówiły już we wrześniu o 14 tysiącach maszyn, w grudniu 16 tysiącach, a dzisiejsze wyniki za I kwartał 2022 roku pokazują, iż w pierwszym kwartale tego roku InPost postawił 1 905 nowych maszyn. Tak więc kwartalnie operator ten stawia po 2 tysiące nowych Paczkomatów.

To oczywiście przekłada się na wyniki finansowe spółki, która w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowała wzrost przychodów aż o 94% do poziomu 1,54 mld zł. To cieszy zapewne inwestorów, a użytkownicy doceniają same rozwiązania, które co jakiś czas serwuje nam InPost, na przykład w postaci użytecznych funkcji w swojej aplikacji mobilnej.

Tylko w I kwartale tego roku zainstalowało ją aż 400 tysięcy nowych użytkowników, tym samym korzysta z niej już 9,6 mln osób. Robi wrażenie, podobnie jak liczba osób korzystających z Paczkomatów InPostu, która wzrosła w Polsce rok do roku o 13%, do poziomu 15,3 mln użytkowników.

Co ważne, InPost notując kolejne rekordy w liczbie stawianych maszyn, dba też o ich dobrą lokalizację, o czym świadczą dane, co do ich dostępność jak najbliżej miejsca zamieszkania. Obecnie aż 57% Polaków ma dostęp do Paczkomatu w odległości 7-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.

Rafał Brzoska, Prezes InPost:

Fakt, że już 57% Polaków ma Paczkomat w pobliżu swojego miejsca zamieszkania ma pozytywny wpływ na poziom zadowolenia klientów z usług e-commerce, zwłaszcza, że dla coraz większej grupy osób, liczy się ekologia.

Na koniec ostatnia liczba, która pokazuje poziom zadowolenia z usług InPostu - według ostatniego badania agencji Kantar, już 94% Polaków jako formę dostawy wybiera Paczkomaty InPost.

Źródło: InPost.