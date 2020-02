LG V60 ThinQ – co nowego?

Koreańczycy przyzwyczaili już nas do tego, że prezentują dwa razy do roku swoje flagowce. Mamy serię G oraz linię V, które stopniowo różnią się coraz mniej i można było mieć wrażenie, że LG chciało tu naśladować Samsunga i ich rodziny Galaxy S oraz Note. Informowaliśmy Was o tym, co pojawi się w nadchodzącym LG G9 ThinQ, choć jego prezentacja może być opóźniona wskutek rezygnacji LG z udziału w targach MWC 2020 w Barcelonie. Moim zdaniem jednak lepiej zapowiada się kolejny high-end, LG V60 ThinQ.

Do sieci trafiły ostatnio grafiki przedstawiające kolejny model. Szczególnie ciekawie prezentują się informacje na temat czterech mikrofonów, co najpewniej wskazuje na to, że LG chce postawić na jakość nagrywanego dźwięku szczególny nacisk. Moim zdaniem może to być świetny kierunek obrany przez tego producenta. Tym bardziej, że już teraz może poszczycić się w serii V doskonałą jakością dźwięku na słuchawkach. Warto dodać, że LG V60 ThinQ będzie miało cały czas złącze audio jack 3,5 mm.

Nacisk na multimedia będzie widoczny również po module fotograficznym. Nie jest wielkim zaskoczeniem to, że producent ma tu postawić na cztery matryce z tyłu, ponieważ obecnie robi tak prawie każda firma w swoim flagowcu. Najprawdopodobniej jeden z sensorów będzie ToF i służył do wykrywania głębi obrazu.

Za wydajność odpowiadać będzie układ Snapdragon 865. Do tego powinniśmy otrzymać 8 lub więcej GB RAM oraz co najmniej 128 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawsze, całość będzie zasilana przez sporą baterię 5000 mAh, co daje nadzieje na naprawdę długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Dział mobilny LG walczy o przetrwanie

Całość będzie działać pod kontrolą Androida 10 i nakładki LG UX 9.0. Co dokładnie nowego pojawiło się w LG UX 9.0? Całość jest rozwinięciem LG UX 8.0 i skupiono się przede wszystkim na nowościach estetycznych i tych ułatwiających korzystanie z najważniejszych aplikacji. Zmiany objęły programy Kontakty, Telefon czy Historia Połączeń, a także Galeria. Ponadto LG dodało systemowy ciemny tryb. Podobno to wszystko przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu wynikało to z wprowadzenia Androida 10.

LG G9 ThinQ

Jeżeli LG G9 ThinQ będzie oferował świetne multimedia, a do tego zachowa złącze słuchawkowe i otrzyma baterię 5000 mAh, to szykuje się bardzo ciekawa propozycja z najwyższej półki. Oby tylko Koreańczycy nie ustalili zbyt wysokiej ceny, ponieważ to może skutecznie zniszczyć ich marzenia o dobrych wynikach sprzedaży.

