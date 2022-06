LG Pose: oto nowy designerski telewizor z matrycą OLED Evo

Telewizory rzadko kiedy kojarzone są z elektroniką, która może być sexy. O ile wielu z nas zwraca uwagę na to jak wygląda ich komputer, smartfon czy nawet słuchawki — telewizory od zawsze są takie same. Oczywiście mówię tu ze sporym uproszczeniem, bo jednak jedne modele będą miały większe ramki, inne mniejsze. Będą różniły się technologią zastosowanych ekranów, stopkami, wielkością itd. Mimo wszystko ogólny kształt pozostaje bez zmian — i jest niewiele modeli którym udaje się przerwać tę rutynę. Do takowych niewątpliwie zaliczyłbym Samsung The Frame i Serif czy ultracienkie telewizory LG OLED Signature, które kosztują fortunę. Ale w tym roku LG prezentuje kolejny model któremu daleko do klasyki.

LG Pose to kolejny dowód na to, że telewizory nie muszą być nudne

Podoba mi się trend eksperymentowania firm z tworzeniem lifestyle'owych produktów, którym udaje się wyróżnić na tle rynkowej konkurencji. I robi to w naprawdę dobrym stylu. Zaprezentowany na targach CES telewizor który opiera się o ścianę, LG Easel, wywołał sporo emocji. Krytycy tego pomysłu nie szczędzili gorzkich słów mówiących, jak bardzo niepaktyczny to pomysł, zauważając że niewiele trzeba, by drogi sprzęt został uszkodzony. Teraz dołącza do niego kolejny model który wymyka się klasycznym ramom: LG Pose, który dostępny będzie w trzech wariantach: 42-calowym, 48-calowym oraz 55-calowym.

To sprzęt który powstał z myślą o wymagających użytkownikach ceniących sobie designerskie podejście do elektroniki. Bo choć z założenia to sprzęt tworzony z myślą o miłośnikach designu, to LG nie szło na żadne ustępstwa. I poza tym że zaproponowało formę której próżno szukać wśród innych produktów dostępnych na rynku, to wyposażyło je także w nowoczesne matryce OLED Evo. To rozwiązania które dostępne są także w klasycznych telewizorach firmy wprowadzonych na rynek w 2022 — i właśnie one odpowiadają za perfekcyjną czerń i najlepsze odwzorowanie kolorów. Kiedy zaś nie będziemy korzystać z telewizora, LG Pose posłuży jako... obrazek. Dzięki trybowi wyświetlania obrazków, będzie on służył jako wielka cyfrowa ramka do zdjęć w designerskim wydaniu. Mimo że sam podchodzę dość sceptycznie do tego typu rozwiązań, to wcześniejsze lifestyle'owe modele udowodniły, że ma to sens — i użytkownicy chętnie korzystają z takich funkcji.

Te wyjątkowe telewizory wyróżniają się na tle konwencjonalnych urządzeń dzięki swoim unikalnym formom i wykończeniu, i z pewnością przypadną do gustu konsumentom, którzy rozumieją i doceniają wartość prawdziwych innowacji - mówił Park Hyoung-sei

Wielką niewiadomą na tę chwilę pozostaje na tę chwilę kwestia ceny urządzeń. Więcej szczegółów na temat telewizorów LG Pose poznamy już za kilka dni, po oficjalnej prezentacji sprzętu na targach Salone dei Tessuti w Mediolanie.

