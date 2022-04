Cała gama nowych telewizorów TCL na 2022 rok wygląda imponująco

TCL zwiększył sprzedaż telewizorów o połowę

Zeszłoroczne modele telewizorów firmy TCL cieszą się nadal sporym zainteresowaniem w Polsce z racji świetnego stosunku ceny do jakości tych urządzeń. Mówiąc jakość mam tu przede wszystkim na myśli specyfikację, która w każdym segmencie cenowym prezentuje się bardzo dobrze na tle konkurencji. Między innymi dzięki temu firmie udało się w 2021 roku zwiększyć sprzedaż telewizorów w Europie o 52% w porównaniu do roku 2020. Recenzując ostatnio model TCL 55C728 nie jestem wcale takim obrotem spraw zaskoczony. Wygląda też na to, że tegoroczne modele będą oferowały jeszcze więcej i miejmy nadzieje, że pozostaną równie atrakcyjne cenowo. TCL zapowiada lepszy kontrast, wyższą jasność, bardziej jednolite kolory oraz redukcję efektu bloomingu.

Topowy model to seria C935, która dostępna będzie w rozmiarach 65 i 75 cali. To telewizor korzystający z najnowszych rozwiązań na polu technologii QLED oraz MiniLED. Jak na flagowy model przystało mamy tutaj nietuzinkowy design z wąskimi ramkami, rozbudowany system nagłośnienia i przede wszystkim tysiące diod MiniLED, które tworzą w sumie 1920 stref podświetlenia (w modelu 75 cali, w wersji 65 cali jest ich 1080). Dzięki nim obraz wyświetlany przez telewizor może pochwalić się głębokimi czerniami oraz wysokim kontrastem. Co więcej zastosowana matryca 4K ma certyfikat HDR Premium 1000 co oznacza, że osiąga ponad 1000 nitów jasności wzmacniając efekt HDR. Nad całością czuwa system Google TV, a telewizor wyposażony jest w szereg złącz, na czele z HDMI 2.1 i wsparciem dla technologii FreeSync Premium z odświeżaniem nawet 144 Hz.

Nieco tańszy model - C835 to również telewizor z podświetleniem MiniLED, ale tutaj mamy mniejszą liczbę stref (nie została określona), a urządzenie dostępne jest w rozmiarach 55, 65 i 75 cali. I to w zasadzie główna różnica względem droższego modelu. Tutaj również mamy technologię QLED, odświeżanie 144 Hz, wsparcie dla standardu HDR Premium 1000 oraz system Google TV. Nieco inny jest natomiast design i system nagłośnienia. Na szczegółową specyfikację musimy jeszcze chwilę poczekać.

Seria C73x podobnie jak seria C72x w zeszłym roku nie korzysta już z technologii MiniLED, tylko z podświetlenia krawędziowego, ale ma matrycę QLED oraz odświeżanie 144 Hz. Co więcej, dzięki trybowi Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, panelowi gier TCL i obsłudze najnowszych formatów HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), ten telewizor jest najlepszym towarzyszem podczas oglądania filmów, transmisji sportowych i gier wideo. Tutaj również do dyspozycji mamy system Google TV jak niemal w całej gamie nowych produktów. Ten model dostępny będzie w rozmiarach 43, 50, 55, 65 i 75 cali.

Seria C635 to już nieco bardziej budżetowa konstrukcja, nadal mamy tutaj technologię QLED, ale odświeżanie to już tylko 60 Hz, a efekty HDR raczej nie zrobią na nikim dużego wrażenia z racji mocy podświetlenia. Nie mniej jednak dzięki wsparciu dla Google TV będą to z pewnością całkiem niezłe budżetowe konstrukcje dostępne w rozmiarze od 43 do 75 cali.

W sprzedaży pojawi się również seria P73x i P63, czyli budżetowe modele, których głównym wyróżnikiem będzie obsługa Google TV z miejmy nadzieje całkiem dobrym procesorem, który tego doświadczenia nie zniweczy.

W pogoni za jeszcze lepszymi wrażeniami dźwiękowymi, TCL opracował technologię RAY-DANZ wykorzystującą soundbary wyposażone są w unikalnie pochylone do tyłu głośniki, które emitują fale dźwiękowe w kierunku zakrzywionych reflektorów akustycznych, dzięki czemu tworzą szerszą i jednorodną scenę dźwiękową (w porównaniu z innymi popularnymi na rynku soundbarami) bez wykorzystywania żadnego cyfrowego przetwarzania sygnału audio i bez kompromisów w zakresie jakości, czystości i dokładności dźwięku. W 2022 roku w swoim nowym soundbarze TCL C935U, TCL prezentuje drugą generację technologii RAY-DANZ. Urządzenie, które zdobyło nagrodę Red Dot Design Award jest flagowym soundbarem TCL działającym w systemie Dolby Atmos 5.1.2, doskonale uzupełniającą zastosowaną w telewizorach TCL technologię Dolby Vision. TCL wprowadza również kompletny i łatwy w konfiguracji soundbar TCL S522W oraz wyrafinowany 3.1-kanałowy wysokiej jakości soundbar TCL P733W z bezprzewodowym subwooferem o mocy audio 350W.

Rozbudowana oferta urządzeń AGD

Po wprowadzeniu w Europie w 2021 r. pierwszych klimatyzatorów, TCL demonstruje w tym roku swoje zaangażowanie w projektowanie i innowacje, wprowadzając do sprzedaży nowy klimatyzator klasy premium typu split FreshIN. Dzięki wielu kluczowym funkcjom ten elegancki produkt wpasuje się w każdą przestrzeń i będzie zapobiegać niekomfortowym wahaniom temperatury w pomieszczeniu. TCL wprowadza również pralki z serii P2 z programami parowymi, gwarantujące najlepszą ochronę higieniczną. Inteligentny system automatycznego dozowania oblicza dokładną ilość detergentu do prania, płynu zmiękczającego i wody w każdym cyklu. Nowa pralko-suszarka z serii TCL P2 jest również wyposażona w program odświeżania powietrza (Air Refresh Program), który usuwa nieprzyjemne zapachy w zaledwie 25 minut bez użycia detergentu.

TCL bazuje również na sukcesie swojej gamy inteligentnych małych urządzeń gospodarstwa domowego IoT, wprowadzonych w Europie w grudniu 2021 r. wraz z nowymi modelami odkurzaczy robotów Sweeva (Sweeva 3000M i 3500M) oraz oczyszczaczy powietrza Breeva (seria Breeva Pro 700 i 400), które wejdą na rynek w 2022 r. Inteligentne urządzenia TCL mogą być sterowane za pomocą aplikacji TCL Home App i są również kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa.