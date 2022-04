Sonos szykuje tani soundbar za około 1000 PLN

Jak donosi The Verge, Sonos zamierza rozbudować swoją ofertę soundbarów o najtańsze do tej pory urządzenie. Nowy model znany pod kodową nazwą Fury ma kosztować zaledwie 249 USD.

Sonos Fury za 249 USD

Sonos początkowo skupiał się bardziej na swoich głośnikach do odtwarzania muzyki i integracji z asystentami Google/Amazon, ale w ostatnich latach coraz mocniej stawia na segment RTV. Po premierze dwóch soundbarów, flagowego modelu Arc oraz urządzenia ze średniej półki - Beam, przychodzi pora na jeszcze tańsze rozwiązanie. Nowy model o kodowej nazwie S36/Fury ma zadebiutować już 7 czerwca i kosztować zaledwie 249 USD. To niemal o połowę mniej niż Sonos Beam, który w Polsce wyceniany jest na 2100 PLN. Różnica w cenie jest więcej całkiem spora, ale można mieć nadzieje, że dotyczy ona głównie możliwości tego soundbara, a nie jego jakości dźwięku.

Sonos Fury jest tylko nieznacznie mniejszy niż model Beam (550×69×100 mm vs 651×68.6×100 mm) i przez to będzie miał nieco mniej głośników, ale jeśli komuś można zaufać w kwestii jakości dźwięku, to bez wątpienia jest to Sonos. Gdzieś jednak te oszczędności musiały się pojawić i według The Verge nowy model zostanie mocno okrojony względem dodatkowych funkcji. Zabraknie tu między innymi wsparcia dla technologii Dolby Atmos oraz asystentów Google/Amazon, a sam soundbar będzie można podłączyć do telewizora bezprzewodowo albo za pomocą złącza optycznego. Zabraknie portu HDMI eARC, co skutecznie ogranicza możliwości przesyłania wielokanałowego dźwięku. Cena w okolicach 1000 PLN jak na takie ograniczenia może nie wydaje się bardzo atrakcyjna, ale o tym przekonamy się dopiero jak przyjdzie nam posłuchać jak ten soundbar gra.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nowy model będzie mógł współpracować z modelem Arc jako dodatkowy głośnik, odpowiadający np. za dźwięki z tyłu. Podobno uchwyt montażowy przewiduje możliwość pionowego mocowania, co dzięki głośnikom skierowanym w górę i w dół miałoby poprawić efekty dźwięku przestrzennego. Tym samym byłby to element przydatny w bardziej zaawansowanych systemach kina domowego. W ostatnim czasie Sonos mocno inwestuje w tą gałąź rynku szukając między innymi pracowników, którzy zajmą się tworzeniem systemu Home Theater OS. Wygląda więc na to, że Sonos S36/Fury nie będzie ostatnim słowem firmy w tym segmencie. Podobno trwają również prace nad nowym subwooferem (S37), który miałby uzupełnić możliwości soundbarów Beam i Arc.