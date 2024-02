Najbardziej niezawodna marka samochodów pochodzi z Japonii

Technologia wrogiem niezawodności

Ranking widoczny na obrazku poniżej powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ponad 30 tys. posiadaczy samochodów wyprodukowanych w 2021 roku i sprzedanych na rynek amerykański. W Europie takie zestawienie mogłoby pewnie wyglądać nieco inaczej, ale próba jest na tyle duża, że pewne wnioski można z niej wyciągnąć. Tym bardziej patrząc na to, na co najczęściej narzekają klienci. J.D. Power tworzy swój ranking uśredniając liczbę zgłoszonych usterek na każde 100 pojazdów, wynik na poziomie 190 oznacza, że średnio właściciel każdego pojazdu zgłosił niespełna dwie usterki. Na co najczęściej narzekano?

Okazuje się, że najwięcej problemów sprawiają systemy inforozrywki, które robią się nie tylko coraz bardziej rozbudowane, ale jak się okazuje również problematyczne. Zgłoszenia z nimi związane to aż 49 problemów na każde 100 samochodów. Najczęściej kierowcy narzekają na problemy z połączeniem Android Auto/Apple Car Play oraz współpracę z głosowymi asystentami, którzy nie radzą sobie dobrze z rozpoznawaniem naszej mowy. Sporo narzekań jest też na systemy bezpieczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju asystentów utrzymania na pasie ruchu czy awaryjnego hamowania. Biorąc pod uwagę, że samochody w 2021 roku powstawały z różnej jakości komponentów elektronicznych, których na rynku brakowało, to łatwo znaleźć wytłumaczenie takiego stanu rzeczy.

J.D. Power zauważyło jeszcze jedną ciekawą zależność. Zdecydowanie częściej na usterki narzekają posiadacze samochodów elektrycznych. Wynik Tesli na poziomie 252 problemów na każde 100 aut dobrze z tym koreluje, bo średnia dla samochodów z baterią (BEV) to 256. W przypadku hybryd typu plug-in (PHEV) jest to 216 problemów na 100 pojazdów. W samochodach hybrydowych i spalinowych średnia liczba usterek jest wyraźnie mniejsza, odpowiednio 191 i 187. Co jeszcze ciekawsze, aż 39% ankietowanych posiadaczy samochodów elektrycznych zmieniała w ostatnim roku opony na nowe, w przypomnijmy zaledwie 3-letnich pojazdach. Dla samochodów spalinowych wskaźnik ten jest o połowę niższy i wynosi 20%. To też pewnie daje do myślenia.

Toyota liderem niezawodności

Złośliwi twierdzą, że Toyota nie jest już takim symbolem niezawodności jak kiedyś, ale dane J.D. Power wydają się temu przeczyć. Na pierwszym miejscu, podobnie jak rok temu, znalazł się Lexus, który jest częścią Toyota Motor Company. Sama Toyota zajęła drugą pozycję, najlepszą w segmencie marek popularnych. Wyniki powyżej średniej z marek dostępnych w Europie notuje jeszcze MINI, Porsche, Mazda, Kia, BMW oraz Jeep. Co ciekawe na drugim końcu tego zestawienia mamy Volkswagena czy Audi, czyli marki raczej pozytywnie kojarzone w naszym kraju.

W rozbiciu na poszczególne modele, najmniej awaryjnym autem w tym zestawieniu okazało się... Porsche 718. W kategorii aut kompaktowych prym wiedzie Toyota Corolla, przez Hondą Civic oraz Toyotą Prius. Wśród marek premium najmniej awaryjny okazał się Lexus IS, przed BMW serii 4 i serii 3. Warto też pewnie dodać, że w tym roku średnia liczba problemów względem poprzedniego rankingu wzrosła ze 186 do 190. Jest jednak nadzieja, że w kolejnych latach zacznie spadać, bo w 2022 roku branża samochodowa miała już nieco lżej pod względem problemów z łańcuchami dostaw.

źródło: J.D. Power