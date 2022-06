Huawei rozpoczyna lato gorącą ofertą i prezentuje nowe sprzęty

Huawei Mate Xs 2

Na konferencji Huawei potwierdzono, że najnowszy składany smartfon firmy już teraz trafia na zachodnie rynki. Huawei Mate Xs 2, o którym przeczytacie w poprzednim tekście, wyróżnia się na tle poprzednika przede wszystkim odchudzoną konstrukcją. Zmniejszenie jego wagi o prawie 50 gramów będzie mocno odczuwalne - smartfon ważyć będzie 255 g. Jednak jego odchudzenie nie idzie w parze z pogorszeniem elementów, z którego jest wykonany. Wręcz przeciwnie. W modelu tym zastosowano nowy zawias, który pozwoli rozłożyć ekran całkowicie na płasko - bez widocznego i odczuwalnego załamania.

Huawei MateBook D 16

Dzisiejsza konferencja to także nowy model MateBooka D 16. Komputer docenią przede wszystkim ci, którzy nadal pracują zdalnie i szukają rozwiązań, które nie tylko zdadzą egzamin w godzinach pracy, ale także w czasie wolnym. 16-calowy Huawei MateBook D 16 z procesorem Intel Core 12. generacji wyróżnia się dużym ekranem i wysoką wydajnością oraz charakterystycznymi elementami serii, które są połączeniem estetyki, innowacyjności i inteligentnych rozwiązań.

16-calowy ekran FullView o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli zajmuje 90% przodu komputera po jego otwarciu i wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów proporcjami 16:10 dającymi wygodniejszą przestrzeń roboczą. Huawei MateBooka D 16 napędzany jest przez procesory Intel Core serii H 12 generacji (w zależności od wersji i7-12700H, i5-12500H lub i5-12450H) o mocy TDP do 40W. W zestawie znajdziecie również kieszonkową ładowarką 65 W (drugiej generacji), która w połączeniu z ważącym zaledwie 1,7 kg komputerem sprawdzi się nie tylko w domu, ale i w trasie.

Huawei MateBook 16s

Premierze MateBooka 16 D towarzyszy również prezentacja modelu 16s, którego sercem jest procesor i7-12700H, działający z maksymalną mocą 60W. Huawei MateBook 16s posiada ekran z matrycą pokrywającą 100% palety kolorów sRGB i o rozdzielczosci2520 x 1680 pikseli jest też wyposażony w wygodną klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab. Efektem tej współpracy jest usprawniony skok klawiszy oraz ich czułość. Całość udało się zamknąć w obudowę o grubości 17,8 mm i wadze 1,99 kg, więc można go zabrać ze sobą gdziekolwiek.

Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei nie zapomina też o fanach muzyki. Zakończona właśnie konferencja przyniosła premierę słuchawek FreeBuds Pro 2, które z pewnością zainteresują tych, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, jednak nie lubią miejskiego zgiełku. Wyposażone w usprawnione funkcje redukcji szumów (ANC) dzięki trzem mikrofonom i zaawansowanym algorytmom, słuchawki te mają gwarantować zmniejszenie hałasu dochodzącego z zewnątrz nawet o 47 dB. Producent zapewnia także, że prowadzenie rozmów przez FreeBuds Pro 2 ma być dużo lepsze - w szczególności na zewnątrz. Kto korzysta z tego typu słuchawek, ten wie, że rozmowy przy dużym wietrze do najmilszych nie należą.

Dzięki wykorzystaniu trzech mikrofonów, FreeBuds Pro 2 będą automatycznie dostosowywały się do panujących warunków, a sztuczna inteligencja pomoże w redukcji szumu wywoływanego przez wiatr. Na jednym ładowaniu słuchawki działać mają do 4 godzin (słuchanie muzyki z ANC) lub do 3,5 godzin (rozmowy z ANC). W zestawie z etui ładującym czas ten wydłuża się do 18 i 16 godzin.

Wspierane przez algorytmy i sztuczną inteligencję słuchawki poprawią nie tylko jakość prowadzonych rozmów, ale także muzyki, która będzie się z nich wydobywać. Czy taj będzie w rzeczywistości? Przekonamy się niedługo. Huawei FreeBuds Pro 2 zadebiutują w trzech wersjach kolorystycznych - w tym zupełna nowość. To kolor Silver Blue, który jednocześnie jest wzorowany na kolorze roku Pantone (17-3938 Very Peri). W sprzedaży będą również warianty w kolorach Ceramic White oraz Silver Frost.

Huawei nova Y70 i nova 90

Na dzisiejszej konferencji Huawei potwierdziło także dwa nowe modele z serii nova. Y70 charakteryzuje się baterią o pojemności 6000 mAh, która, jak zapewnia producent, wymaga ładowania tylko dwa razy w tygodniu (przy standardowym użytkowaniu). Natomiast Y90 ładować się będzie do 50% w zaledwie 30 minut (ładowanie 40W Huawei SuperCharge). nova Y70 posiada 6,75-calowy ekran FullView Display, a Y90 wyposażono w wąskie ramki i 6,7-calowy wyświetlacz Edgeless FullView Display.

Nowe produkty Huawei. Ceny i dostępność w Polsce

Huawei Mate Xs 2

Składany smartfon w dniach od 23 czerwca do 10 lipca 2022 r. dostępny jest w przedsprzedaży w zestawie z zegarkiem Huawei WATCH GT 3 Pro (46 mm). W sklepach spodziewajcie się go 11 lipca w cenie 7999 zł.

Huawei MateBook D 16

Komputer możecie kupić od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. D 16 w na półkach sklepowych pojawi się 25 lipca. Za 3999 zł będziecie mogli kupić wersję z procesorem Intel Core i5 i 8 GB pamięci RAM. Komputer w konfiguracji z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM dostępny będzie za 4399 zł, a za model z procesorem Intel Core i7 i 16 GB RAM cena wynosić będzie 5699 zł.

Huawei MateBook 16s

Komputer jest już dostępny w przedsprzedaży, która potrwa do 24 lipca, i dostępny będzie wraz z monitorem Huawei MateView GT 34, który możecie dostać 1 zł. MateBook 16s do sklepów zawita 25 lipca 2022 r., a sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB to 7499 zł.

Huawei FreeBuds Pro 2

Słuchawki są już dostępne w przedsprzedaży. Do 17 lipca możecie je zamówić z opaską Huawei Band 7 oraz zniżką o wartości 100 zł. W sklepach pojawią się 18 lipca w cenie 899 zł.

Huawei MatePad Paper

Tablet z ekranem E Ink w zestawie z rysikiem M-Pencil (2. generacji) oraz magnetycznym etui dostępny jest w przedsprzedaży do 3 lipca 2022 r. Wraz z urządzeniem dostaniecie słuchawki FreeBuds 4 za 1 zł oraz 4-miesięczny abonamentem Legimi. MatePad Paper w sklepach pojawi się 4 lipca w sugerowanej cenie 2299 zł.