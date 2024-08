W 2022 r. The Sims 4 doszło do prawdziwej rewolucji. Gra, która zadebiutowała w 2014 r., zmieniła całkowicie model finansowania, przechodząc na tryb free-to-play, w którym każdy – niezależnie od platformy – może zacząć zabawę w tej stale cieszącej się popularnością grze. I to za darmo. Przynajmniej w podstawowej wersji, bo to właśnie dodatki, rozszerzenia, kolekcje i inne przedmioty, z którym mogą korzystać gracze, są płatne i przynoszą EA oraz studiu Maxis duże worki pieniędzy. A ceny różnią się od tego, co gracze chcą kupić. Dodatki pokroju "Ranczo", "Razem raźniej", czy "Psy i koty" kosztują 189 zł każdy. Znacznie tańsze są kolekcje. Są to minizestawy zawartości stworzone z myślą o wzbogaceniu stylu gry o więcej wyborów. Nie chcecie wydawać takich pieniędzy? Dobrze się składa, bo do 19 sierpnia trwa wakacyjna wyprzedaż przedmiotów, dzięki którym wasze Simy będą mogły cieszyć się nowymi przedmiotami i dodatkami. Co można kupić w niższej cenie?

Letnia wyprzedaż dodatków do The Sims 4. Takiej okazji nie można przegapić

Za 94,95 zł kupicie między innymi wspomniany wyżej dodatek "Psy i koty" oferujący m.in. dostęp do kreatora zwierzaka domowego. Można w nim dostosowywać psy, koty oraz szczeniaki i kocięta według własnych upodobań. Do wyboru jest wielu różnych ras. Narzędzie pozwala na zmianę wzorów na ich sierści, by odtworzyć wygląd własnych zwierzaków, powołać do życia wymarzonych pupili lub po prostu zaszaleć z fantazyjnymi kombinacjami. Za 142,42 zł dostępny jest dodatek "Do wynajęcia" otwierający przed graczami nowe parcele mieszkalne na wynajem dające szansę na kreatywne podejście do budynków wielorodzinnych. Simy mogą wynając apartament w piwnicy, wprowadzić się do dwupoziomowego domu, by trzymać blisko siebie dwie rodziny, kamienicy wielorodzinnej. Gracz może również lub zbudować apartament z wieloma mieszkaniami. Każdą parcelę mieszkalną na wynajem można dostosować do własnych wymagań.

W niższych cenach dostępnych jest również wiele innych dodatków, kolekcji, pakietów i zestawów. Pełne ich zestawienie znajdziecie w sklepie The Sims 4 na stronach Electronic Arts.