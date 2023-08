Leo Messi gwiazdą Apple – powstaną o nim aż dwa seriale dokumentalne

Przejście Leo Messiego do MLS było strzałem w dziesiątkę nie tylko dla amerykańskiej ligi piłkarskiej, ale także dla samego Apple, bo gigant z Cupertino posiada wyłączne prawa do transmisji spotkań, a tym samym zarobków z abonamentu MLS Pass. Pod koniec lipca pisałem o ogromnym skoku popularności piłkarskich rozgrywek w USA po transferze Argentyńczyka, a wszystko wskazuje na to, że Apple dopiero zacznie wykorzystywać wizerunek piłkarza. O Messim powstaną bowiem dwa seriale dokumentalne.

Apple wyciśnie z Messiego ile się da

MLS nie bez podstawy nazywane jest przystanią piłkarskich emerytów. Niegdyś niszową popularność tej ligi podbijały w Europie takie sławy jak David Beckham, Thierry Henry czy Kaka, a dziś oczy całego świata zwrócone są w stronę byłego gracza Barcelony, którego część piłkarskiego środowiska nazywa najlepszym piłkarzem w historii. Nie dziwne więc, że Apple chce tę okazję wykorzystać do jeszcze większego podbicia zainteresowania platformą TV+, tworząc nie jedną, a dwie produkcje dokumentalne o Messim.

Pierwsza z nich w postaci 4-odcinkowego serialu skupi się na dokonaniach Messiego w turnieju Mistrzostw Świata, oraz piętna, jakie Argentyńczyk odcisnął na największym święcie futbolowego świata. Druga produkcja dokumentalna – tym razem w postaci 6-odcinkowego serialu – dotyczyć będzie przygody Messiego z MLS, oraz przedstawi zakulisowe spojrzenie na pobyt piłkarza w USA. W obu przypadkach nie znamy jeszcze tytułu ani konkretnej daty premiery, ale wiadomo, że będą narracją przypominać obecne już na platformie TV+ pozycje biograficzne, takie jak niedawno dodany Stephen Curry: Underrated.