Czy da się wymienić dysk w Mac Mini? Tak, ale raczej tego nie zrobicie

Komputery Apple od wielu lat krytykowane są za brak opcji ich rozbudowy. Wiadomo nie od dziś, że firma jak za złoto liczy sobie za rozszerzenia pamięci RAM czy większy dysk twardy. A to tworzy mieszankę, która zachęca użytkowników do kombinowania. Owszem — można podłączać zewnętrzne akcesoria, ale... no to po prostu nie to samo.

Przed czasami układów Apple Silicon przynajmniej część podmianek była łatwiejsza. Ale od debiutu Maka Mini z M1 — no cóż, sytuacja się skomplikowała. Wszystko jest lutowane. Czy to oznacza jednoznacznie że nie da się nic w temacie zrobić? No nie do końca, ale...

Wymiana dysku w Mac Mini z Apple Silicon jest możliwa. Ale wymaga sporo zachodu

Kilka dni temu na swoim kanale YouTube Like Miani opublikował materiał z wymianą dysku w Mac Mini z układem M1. Tamtejszych 256 GB zamienia on na 2 TB. I jak możecie zobaczyć na poniższym materiale, nie jest to wcale łatwe zadanie. Wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim umiejętności, by niczego nie uszkodzić przy lutowaniu i rozkładaniu komputera na części pierwsze.

Jak udowadnia autor materiału — dać się da, ale nie jest to zadanie ani łatwe, ani szybkie, ani też do końca przyjemne. To nie są już czasy, w których wystarczał dosłownie śrubokręt krzyżakowy i dysk do podmiany. Dla zdesperowanych - rzecz warta rozważenia, bowiem sto dolarów za dysk w sklepie w porównaniu do 800 dolarów które trzeba by zapłacić Apple... no nie ma co ukrywać, to robi różnicę. O ile jednak w zupełności rozumiem zasadność takiej oszczędności w przypadku Macbooka, tak przy komputerze stacjonarnym — chyba jednak zdecydowałbym się na podłączenie zewnętrznego dysku. Taniej, szybciej i bez ryzyka.