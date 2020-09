Lenovo Yoga C940 to komputer, który nie będzie maszyną do gier (zintgrowana karta graficzna Intel Iris Plus) ani do pracy w wymagających aplikacjach do obróbki fotografii, a zwłaszcza wideo. W pozostałe scenariusze – praca biurowa, aplikacje internetowe, dokumenty, prezentacje, edukacja, zwykłe użytkowanie – wpasuje się jak ulał, tym bardziej, że zestaw portów to sprytne połączenie nowoczesności i tradycjonalizmu. Szkoda tylko, że wszystkie znalazły się na jednej stronie obudowy. Co istotne, Yoga C940 będzie sprawdzać się nie tylko w home office, bo wbudowany akumulator może pozwolić na około 8-9 godzin pracy, jeśli oczywiście pójdziecie na pewne ustępstwa (niższa jasność ekranu, mniej aplikacji działających w tle), a w razie potrzeby wystarczy godzina, żeby naładować go do 80% (funkcja Rapid Charge). Wiem tylko tyle, że zabierając komputer ze sobą w dzień roboczy, ładowarkę zostawiłbym w domu.