Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock to doskonały kompan każdego „uziemionego” laptopa

Sprzęt nie należy do najmniejszych, ale przez to że jest dość płaski bez problemu zmieścicie go pod monitorem czy gdzie tam zechcecie. Z doświadczenia jednak podpowiem, że warto jest zadbać o to, by mieć do niego wygodny dostęp i trochę miejsca z tyłu — przede wszystkim do bezproblemowego podłączania kolejnych rozmaitych akcesoriów. Całe szczęście że jedno USB-C, czytnik kart oraz wyjście audio są z przodu. Szkoda, że zabrakło tu także chociaż jednego portu USB typu A — bo to jedyny po który zdarzyło mi się odsuwać dock, ale może to po prostu moje widzimisię.

Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock dla komputerów z MacOS oraz Windows 10

Piszę o docku Corsair TBT100 Thunderbolt 3 z perspektywy użytkownika komputera Mac (choć działa on też bez problemu z komputerami z Windows 10) — i wierzę, że to właśnie wśród grupy posiadaczy tych sprzętów ma szansę on na największą popularność. Z dwóch względów: przede wszystkim wygląd, a po drugie dochodzi jeszcze kwestia tego, że tam dla części użytkowników jest on akcesorium niejako… niezbędnym. Albo inaczej: jakiś dock czy przejściówka są niezbędne. Ten jest świetnej jakości, doskonale się prezentuje, wykonany jest z materiałów wysokiej jakości i działa jak należy. I jeżeli miałbym szukać jakiś argumentów na to, by rozglądać się za innymi produktami, to wskazałbym prawdopodobnie brak wejścia na karty microSD oraz USB typu A z przodu. Dla mnie — do przełknięcia, gdyż z pierwszych nie korzystam w ogóle, a z drugiego tyle co nic — więc odsunięcie go od krawędzi biurka czy też wstanie by wpiąć wtyczkę nie jest dla mnie specjalnie dużym wyrzeczeniem ;). Niestety — dla wielu największym „ale” może być cena (w Europie — 300 Euro), ale kto rozglądał się za podobnymi akcesoriami wie, że są one po prostu kosztowne. I Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock nie jest w tej grupie żadnym wyjątkiem.







Plusy:

piękna konstrukcja;

pakiet niezbędnych złącz zaoferowany w bardzo atrakcyjnej formie;

wsparcie dla macOS (Mojave i nowsze) oraz Windows 10;

jeden kabel by rządzić nimi wszystkimi.

Minusy: