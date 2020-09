Razer Kishi ma więcej wspólnego z przyszłością gier, niż nowe konsole

Razer Kishi: fajny kontroler, ale w co na nim grać?

Kiedy opowiadałem znajomym o tym sprzęcie i tym jak bardzo zachwyca mnie wizja przenośnego grania przyszłości — regularnie padało pytanie: w co na tym grać. No i cóż mogę odpowiedzieć: we wszystko, co ma wsparcie kontrolera!

W pierwszej kolejności odpaliłem oczywiście Granie w Chmurze od Microsoftu. I właśnie tak wygląda moja wizja gier przyszłości — bawiłem się świetnie, byłem zafascynowany tym połączeniem i że to wszystko działa. A może raczej: działało, bo od oficjalnego startuje xCloud mam ciągłe problemy z połączeniem i lagami — na tyle uciążliwe, że rzecz stała się właściwie niegrywalna. Czekam na jakieś łatki i poprawę, bo obecnie doświadczam tego, co wielu komentujących moje pierwsze wrażenia którymi dzieliłem się tuż po odpaleniu usługi w sierpniu. Poza tym usługa wspiera także inne streamingi gier: Google Stadia oraz GeForce Now, ale niestety nie miałem szans ich przetestować.