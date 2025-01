Chipy w Fantasy Premier League – dzięki tym narzędziom zyskasz przewagę

W ostatnim czasie podzieliłem się z Wami dwoma mini poradnikami do Fantasy Premier League, czyli oficjalnej gry angielskiej ekstraklasy, będącej niczym innym, jak symulatorem ustawiania składu w taki sposób, by w następnej kolejce ligowej zawodnicy uzbierali jak największą liczbę punktów. Dotychczas wyjaśniłem już, czym Fantasy Premier League jest i na czym polega rozgrywka, a także omówiłem tajniki systemu punktowego oraz zasady dobierania piłkarzy do składu. Teraz docieramy do końca – w tym wpisie omówimy tzw. chipy, czyli specjalne narzędzia dla zaawansowanych graczy, pozwalające na dokonywanie zmian w składzie.

Chipy w Fantasy Premier League – czym są?

W poprzednich tekstach wspominałem, że FPL nie umożliwia swobodnej wymiany zakupionych na starcie zawodników według własnego uznania – możliwa jest rotacja między piłkarzami siedzącymi na ławce przed każdą kolejką. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, właśnie dzięki chipom, czyli szeroko rozumianym boosterom, pozwalającym w pewnym sytuacjach wymieniać zawodników czasowo, lub przeprowadzać sezonowe transfery.

Dzikie Karty

Jednymi z najważniejszych chipów w FPL są tzw. Dzikie Karty (Wildcards). To narzędzie, którego możemy użyć tylko dwa razy w roku – przed końcem pierwszej połowy sezonu (do końca grudnia) i od początku drugiej połowy sezonu (styczeń/do końca letnich rozgrywek). Po aktywowaniu dzikiej karty możesz dokonać nieograniczonej liczby transferów w jednym tygodniu bez kary, a zatem bez minusowych punktów. Ma to odpowiadać poniekąd okienkom transferowym, z których mogą korzystać prawdziwe kluby.

Po co używa się Dzikich Kart? Cóż, nawet duża wiedza z zakresu futbolu nie uchroni przed błędnymi decyzjami – piłkarz może po prostu stracić formę, borykać się z urazami czy najzwyczajniej w świecie nie być tak mocnym filarem drużyny, jak oczekiwaliśmy na początku sezonu. Takich zawodników możemy wymienić niezależnie od ich wartości rynkowej, pod warunkiem że klub ma wystarczająco dużo środków.

Jak to zrobić? Wystarcz przejść do zakładki Transfers i po dokonaniu transferów kliknąć „Play Wildcard” przed potwierdzeniem zmian.

Bench Boost

Czasem bywa tak, że skład wręcz piętrzy się od jakościowych piłkarzy w świetnej formie, nawet w przypadku zawodników rezerwowych. Szkoda sadzać ich na ławce, bo zdobywają na mecz całkiem niezłą liczbę punktów – co w takim przypadku? Z myślą o takich właśnie sytuacjach powstał Bench Boost, czyli narzędzie pozwalające na aktywację zbierania punktów przez wszystkich zawodników z całego klubu, nie tylko z wyjściowej jedenastki.

Warto jednak pamiętać, że Bench Boost można użyć tylko raz na sezon, dlatego należy dobrze to przemyśleć. Zaleca się używać tego narzędzia tylko w przypadku tzw. Double Gameweek, czyli sytuacji, w której zespoły grają dwa mecze w tygodniu – czasem zdarza się tak z powodu przełożonych spotkań lub innych zdarzeń losowych. Korzystać z zarówno z Bench Boost (jak i poniższych Triple Captain oraz Free Hit) można z poziomu górnej belki z narzędziami (pod Squad/List)

Triple Captain

W założeniu jest to chip nieco podobny do Bench Boost, ale stosowany tylko na kapitanie drużyny. W poprzednim wpisie tłumaczyłem, że kapitan zdobywa podwójną liczbę punktów, więc warto w jego roli obsadzić zawodnika, który wyróżnia się najlepszymi osiągami w sezonie. Triple Captain to nic innego jak potrojenie punktów, dostępne – ponownie – raz na sezon. Tego chipa także powinno używać się w wyjątkowych sytuacjach, na przykład podczas Double Gameweek.

Free Hit

Czas na ostatni chip, wymagający nieco więcej wprawy i intuicji. Free Hit pozwala na dokonanie nieograniczonej liczby transferów, ale tylko na jedną kolejkę. Po zakończeniu kolejki składa wraca do pierwotnej formy, a to oznacza, że narzędzia trzeba używać z głową, by wykorzystać jego potencjał. Doświadczeni gracze zazwyczaj stosują Free Hit w przypadku specyficznego terminarza danej kolejki – na przykład w momencie, gdy dochodzi do starć drużyn z dwóch przeciwległych krańców tabeli, czyli mówiąc prościej do meczów o łatwym do przewidzenia wyniku.

Nie jest to jedyny scenariusz. Free Hit może okazać się wybawieniem, gdy skład boryka się wieloma kontuzjami lub wykluczeniami – w takim przypadku chip może uchronić drużynę przed utratą wielu punktów. Free Hit okazuje się też przydatny w trakcie Double Gameweek – jeśli wybierzemy zawodników z drużny grających podwójne spotkania, to jednorazowo zwiększymy prawdopodobieństwo uzyskania lepszego wyniku na koniec kolejki.

Gotowi do rywalizacji w FPL

W ten sposób docieramy do końca krótkiego poradnika z serii Fantasy Premier League. Z wiedzą na temat kupowania zawodników, dobierania ich do podstawowego składu, zasad przyznawania puntów oraz chipów możecie śmiało ruszać na podój wirtualnych boisk w FPL i co najważniejsze, jeszcze mocniej zagłębić się w najlepszą ligę piłkarską na świecie. Powodzenia!

