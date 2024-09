LEGO wjechało na tory wyścigowe. Takiego samochodu jeszcze nie było

McLaren P1 wzbudza zainteresowanie wśród wszystkich fanów szybkich samochodów. Docenią go także miłośnicy klocków LEGO. A co, gdyby stworzyć model, w którym można usiąść i przejechać się?

Rozpal w sobie miłość do supersamochodów dzięki temu wciągającemu zestawowi LEGO Technic McLaren P1 dla dorosłych. Poznawaj szczegóły, budując imponujący model w skali 1:8, i odkrywaj takie funkcje, jak siedmiobiegowa skrzynia biegów z bębnem, zawieszenie i silnik tłokowy V8. Podziwiaj regulowane tylne skrzydło i otwierane drzwi motylkowe, a potem z dumą ustaw ukończony model na półce. Podobnie jak prawdziwy samochód, wersja LEGO Technic ma swój własny, unikalny numer seryjny, który zapewnia dostęp do ekskluzywnych treści online.

– brzmi oficjalny opis zestawu LEGO McLaren P1, który w sprzedaży pojawił się w sierpniu. Jednak mały model w skali 1:8 to zbyt mało i ekipy z obu firm postanowiły pójść krok dalej i stworzyć funkcjonalną replikę tego samochodu. Efekt robi ogromne wrażenie. Tym bardziej, że w przedsięwzięciu wziął również udział kierowca McLarena F1, Lando Norris, który miał okazję ukończyć okrążenie legendarnego toru wyścigowego Silverstone. Replika McLarena P1 posiada w pełni funkcjonalny układ kierowniczy, co czyni ją pierwszą dużą konstrukcją LEGO zdolną do pokonywania zakrętów na torze wyścigowym. Dodatkowo, wyposażona jest w silnik elektryczny z baterią LEGO Technic Function oraz akumulatorem samochodu elektrycznego, co pozwala jej na dłuższą jazdę niż jakikolwiek inny model LEGO.

LEGO Technic McLaren P1 – od modelu do funkcjonalnego samochodu

Lando Norris, jako kierowca McLarena, z powodzeniem pokonał zakręty toru o długości 5,891 km, wykonując okrążenie wokół toru Silverstone. To niezwykłe wyzwanie miało miejsce w idealnej scenerii, biorąc pod uwagę bogatą historię McLarena związana z brytyjskim wyścigami.

Zbudowanie działającej repliki samochodu McLaren P1 całkowicie wykonanej z klocków LEGO Technic wymagało ogromnej pracy. Ekipa odpowiedzialna za jego zbudowanie potrzebowała dokładnie 342817 elementów, 393 różnych typów klocków, z czego 11 zostało wyprodukowanych specjalnie na potrzeby tego modelu. Co więcej, silnik LEGO Technic składa się z 8 zestawów silników, z których każdy zawiera 96 silników LEGO Power, co oznacza, że samochód ma łącznie 768 silników LEGO. 8 zestawów silników imituje silnik V8 z oryginalnego modelu McLaren P1. Całkowita waga samochodu to 1220 kg, a jego skonstruowanie wymagało poświęcenia wielu godzin pracy przeznaczonej na projektowanie i samą budowę. 23-osobowy zespół specjalistów zajmujących się projektowaniem, inżynierią i budową (zarówno z LEGO jak i McLaren Automotive) spędziło łącznie 8 344 godzin na projektowaniu i budowie tego zestawu. Co więcej, wymiary gotowego samochodu są bardzo zbliżone do rzeczywistego McLarena P1 – 4980 mm długości, 2101 mm szerokości i 1133 mm wysokości.

LEGO McLaren P1. To zestaw dla fanów szybkich samochodów

Choć konstrukcja robi ogromne wrażenie i samochód działa, nie można go będzie jednak kupić. Dla fanów szybkich pojazdów, firmy McLaren i LEGO czeka coś innego. To zestaw LEGO Technic McLaren P1, który do sprzedaży trafił na początku sierpnia tego roku. Składający się z 3893 elementów model posiada 7-biegową skrzynię z 2 bębnami zmiany biegów, amortyzatory, silnik V8, regulowane tylne skrzydło i otwierane do góry drzwi z zaawansowanym mechanizmem. Jak przekonuje producent, model ten gwarantuje wciągające wrażenia z budowania od początku do końca.

I tak też jest – kilka tygodni temu miałem przyjemność recenzowania tego zestawu. Zabawa związana z jego budowaniem jest niezapomniana – podobnie jak wrażenia z podziwiania ostatecznego jego kształtu. Samochód, po złożeniu, ma 14 cm wysokości, 59 cm długości i 25 cm szerokości. Ma funkcjonalną skrzynię biegów oraz silnik V8, którego tłoki pracują, gdy koła się obracają. Wszystko to w trzech pudełkach i z instrukcją podzieloną na dwa tomy po ok. 400 stron każda. Jego cena katalogowa ustalona została na poziomie 1949,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.