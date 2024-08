Nietypowy serial Marvela to jedna z wielu nowości Disney+ we wrześniu!

We wrześniu na Disney+ pojawi się sporo nowych tytułów, a jednym z najbardziej oczekiwanych jest serial "To Zawsze Agatha" z uniwersum Marvela. Premiera dwóch pierwszych odcinków odbędzie się 19 września, a kolejne będą emitowane co tydzień, na co wielu widzów będzie zapewne narzekać, ale Disney właśnie w ten sposób emituje produkcje MCU od początku. Historia opowiada o Agacie Harkness, która po utracie mocy zostaje uwolniona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Razem wyruszają na niebezpieczną podróż Szlakiem Wiedźm, który może spełnić najskrytsze życzenia.

Co nowego na Disney Plus wrzesień 2024?

Dla fanów “Gwiezdnych Wojen” przygotowano serial "LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę", który będzie dostępny od 13 września. Historia skupia się na Sig Greeblingu, który przypadkowo powoduje zamieszanie w Galaktyce, usuwając potężny artefakt ze świątyni Jedi. W tej alternatywnej rzeczywistości bohaterowie stają się złoczyńcami, a złoczyńcy bohaterami, a losy wszystkich zależą od odwagi Siga.

Kolejną nowością jest serial dokumentalny "In Vogue: Lata 90.", który zadebiutuje 13 września. Serial ten, podzielony na dwa tomy, przybliża kulisy świata mody lat 90., kiedy to high fashion przeniknęła do popkultury. W produkcji udział biorą najważniejsze postacie ze świata mody, filmu i muzyki, w tym Anna Wintour i Edward Enningful z Vogue’a.

Osobiście odliczam do premiery serialu "Alex Honnold: Misja na Grenlandii", który zadebiutuje już niedługo, bo 4 września. Alex Honnold, znany wspinacz, prowadzi wyprawę do wschodniej Grenlandii, aby dokonać pierwszego wejścia na jedną z najwyższych niezdobytych ścian skalnych. Serial nie tylko skupia się na wspinaczce, ale także na badaniach wpływu zmian klimatycznych na lodowce i fiordy. Wcześniej z udziałem Honnolda można było oglądać dokument "Free Solo", a ja rozmawiałem z jego twórcami i samym Alexem.

We wrześniu na Disney Plus pojawią się także nowe sezony popularnych seriali, takich jak "Daleka Północ" (sezon 4, część 2) i "Bob’s Burgers" (sezon 14, część 2), które będą dostępne od 25 września. Ponadto, od 31 sierpnia można oglądać drugi sezon "Skazanego na wolność", a od 9 września drugi sezon "Hit Monkey". Na koniec miesiąca, 27 września, zadebiutuje serial "Ayla i Los Mirror".

