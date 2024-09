LEGO przyzwyczaiło nas do dwóch rzeczy. Wysokiej jakości produktów oraz kolaboracji z największymi markami. Ruszyła przedsprzedaż wyjątkowego zestawu z niecodziennej produkcji filmowej.

LEGO pokazuje nam już długi czas, że światy dorosłych i dzieci mogą odnaleźć harmonię. Ich zestawy cieszą się popularnością niezależnie od wieku, pokazując jak wyobraźnia go nie rozróżnia. To podejście idealnie się wpasowuje do nadchodzącego filmu Pharella Williamsa, w którym początki jego kariery zostają pokazane w wyjątkowo sposób. Przy użyciu klocków LEGO i z tej okazji ruszyła przedsprzedaż najnowszego zestawu duńskiej firmy.

Radość z Pharellem Williamsem zabierze wszystkich na Księżyc

LEGO udostępniło do przedsprzedaży nowy prom kosmiczny, który został zaprojektowany we współpracy z muzykiem, producentem, człowiekiem orkiestrą Pharellem Williamsem.

Zestaw zawiera 966 elementów, z których złożymy zestaw wystawowy jakiego, według samej firmy, jeszcze nigdy LEGO nie zrobiła. Jego wyjątkowość tkwi nie tylko w kolaboracji ze światową gwiazdą, ale oferuje kilka nowych kombinacji kolorystycznych. Zostały one zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego projektu. Dzięki temu, cały zestaw jest wart uwagi nie tylko fanów, lecz właśnie kolekcjonerów kultowych klocków.

Nowym kolorem, który się rzuca natychmiast w oczy jest metaliczny złoty, pokrywający kabinę pilota. Firma jeszcze nigdy w jej historii nie polakierowała w ten sposób tak dużego elementu zestawu. Można wręcz powiedzieć, że jest to centralny punkt modelu. Od razu zabiera wyobraźnię w stronę Księżyca i złotej przyłbicy astronautów zdobywających naszego satelitę. Nawet jeszcze dalej do ogromnych luster teleskopu Jamesa Webba. Nie można też odmówić uroku pięknym, pastelowym barwom ognia silnika. Koszt w Polsce wyniesie 469,99 złotych.

Każdy element to symbol, ale ten jest trochę szalony

Zestaw został zaprojektowany w taki sposób, aby składał się z trzech elementów. Każdy z nich chce w nas wywołać konkretne uczucia i wywołać ducha przygody. Prom ze swoją czernią i złotem kokpitu symbolizuje nasz nieokiełznany potencjał, zabierający nas gdziekolwiek sobie wymarzymy. Zaś kolory odrzutu to barwy naszej wyobraźni, twórczości i siły zabawy, naszego paliwa do bycia kim chcemy.

No i w końcu ten element układanki. Nazwany sympatycznie "Phriends", na temat którego wciąż trudno jest mnie sobie wyrobić opinię i wydaje mnie się, że jest to normalne? Nie przedłużając, jest to konstrukcja w formie liczydła, która się składa z 49... Mini główek LEGO.

Liczydło stworzone z głową

Oto co sam twórca ma do powiedzenia:

"Liczydło było piękną okazją dla Grupy LEGO i mnie to otworzenia wszystkich drzwi dla każdego człowieka - nie tylko jednego rodzaju. W chwili kiedy te klocki się znajdą w twojej dłoni i zdecydujesz się coś z nich ułożyć, możesz wtedy zrobić z nimi co tylko zechcesz. Jednak do tego musisz się poczuć zaproszony z otwartymi rękami. Dlatego, liczydło umożliwiło nam uczynienie z tego zestawu, powitalnej tabliczki"

Przygotuj się na lot życia

LEGO zacznie rozsyłać zamówione zestawy już w tym miesiącu, od 20. września. Premiera tego modelu też nie jest przypadkowa. Już w przyszłym miesiącu do kin trafi wyjątkowa produkcja, która jest kolejnym, wspólnym projektem Pharella Williamsa i LEGO.

Film "Piece by Piece" to historia biograficzna opowiedziana w sposób jakiego w kinach jeszcze nie widzieliśmy. Zostaną opowiedziane prawdziwe początki kariery artysty, lecz przedstawione w formie klocków LEGO. Stworzenie tego filmu zajęło ekipie 5 lat i zaproszono do udziału cały szereg gwiazd, które współpracowały z Williamsem na przestrzeni pokazanych lat. Zatem można się przygotować na usłyszenie takich gwiazd jak Gwen Stefani, Snoop Dog, Jay-Z, Justin Timberlake i innych.