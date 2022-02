LEGO prezentuje nowy zestaw z serii Technics. Samochód wyścigowy McLaren Formula 1 z sezonu 2022 r. do sklepów trafi już niebawem. To świetny prezent dla dorosłych fanów klocków i wyścigów Formuły 1.

LEGO to nie tylko tradycyjne zestawy, zabawki na licencji i program LEGO Ideas, w którym to pomysły fanów przekształcają się w realny produkt. Jeśli jednak nie interesują Was repliki hełmów i broni z filmów Gwiezdne Wojny i Marvel, to być może zainteresuje Was nowy zestaw LEGO Technics. Tym bardziej jeśli jesteście fanami wyścigów Formuły 1.

Zestawy LEGO Technics wynoszą "klockowe" hobby na inny poziom. A wszystko za sprawą elementów mechanicznych (skrzynie biegów, koła, osie, itp) pozwalającym na dużo więcej niż statyczne zestawy. Niektóre z nich współpracują z aplikacją CONTROL+ łączącą się z wieloma elementami silnikowymi wybranych modeli. LEGO Technics to nie tylko zabawa dla młodych. W katalogu firmy znajdziecie też sporą kolekcję przeznaczoną dla dorosłych. Takim zestawem jest zaprezentowany właśnie Samochód wyścigowy McLaren Formula 1.

Samochód wyścigowy McLaren Formula 1 od LEGO Technics

A co McLaren Formula 1 ma do zaoferowania fanom LEGO Technics? Nowy zestaw to szczegółowa replika modelu samochodu wyścigowego z tegorocznego sezonu. Projektanci LEGO współpracowali z zespołem z McLaren Racing nad dopracowaniem go do najmniejszego detalu. Prace nad samochodami - tym prawdziwym i plastikowym - prowadzone były w tym samym czasie więc wszystkie elementy z prawdziwego bolidu znalazły się w zestawie LEGO Technics. To m.in. silnik cylindrowy V6 z ruchomymi tłokami, układ kierowniczy, zawieszenie, mechanizm różnicowy a nawet malowanie.

Nie zabrakło też naklejek sponsorów, które będą idealnym wykończeniem modelu. A ten ma wymiary ok. 13 cm wysokości, 65 cm długości i 27 cm szerokości - warto więc zadbać o dobre jego wyeksponowanie w swojej kolekcji. Składa się z 1432 elementów i z pewnością dostarczy wielu godzin zabawy - nie tylko w czasie składania. Warto jednak mieć na uwadze, że zestaw ten przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Młodsi fani klocków LEGO powinni go składać wraz z dorosłymi.

Samochód wyścigowy McLaren Formula 1 od LEGO Technics do sklepów trafi 1 marca. Zestaw, oznaczony numerem 42141, kosztować będzie 799,99 zł.