Klocki LEGO 18+, czyli dedykowana seria zestawów dla dorosłych

Co robicie, gdy chcecie się zrelaksować? Sięgacie po tablet? Smartfon? A może włączacie telewizor i następne pół godziny spędzacie szukając czegoś do oglądania?

Niektóre zajęcia tylko z pozorów odbieracie jako odpoczynek, podczas gdy Wasze zmysły pracują na najwyższych obrotach. Czy jest jakaś alternatywa? Jak najbardziej - specjalnie zaprojektowane zestawy LEGO® dla dorosłych, które są znakomitym pomysłem na prezent.

Klocki LEGO to propozycja dla osób w każdym wieku

Dobrze wiemy, że niektórzy nigdy nie przestali interesować się nowymi zestawami i regularnie śledzą kolejne premiery. Dostęp do nowości marki LEGO jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a dzięki dedykowanym stronom i grupom fanów można pozostać w kontakcie z innymi osobami, które podzielają nasze zainteresowanie i wymieniać się spostrzeżeniami, nowinami i sugestiami. Mimo, że nie jestem aż tak wkręcony w serie minifigurek jak niektórzy moi znajomi, to i mnie dość często zdarza się takowe kupować, czytać o nich i dyskutować. Obserwowanie powiększających się kolekcji innych i rozmowy to równie uspokajające zajęcie, co samodzielne otwieranie pudełka z nowym zestawem, zapoznanie się z informacjami na jego temat i, oczywiście, jego późniejsze złożenie. Można to robić samemu albo z kimś bliskim, a tematyka zestawów jest tak obszerna i została tak skrupulatnie dobrana, że na pewno znajdziecie coś dla siebie, a przede wszystkim dla kogoś innego. Zestawy LEGO dla dorosłych dają ogromny wybór prezentów, które doskonale wpasują się w zainteresowania i tożsamość obdarowywanego.

LEGO dla dorosłych, czyli dedykowana seria zestawów dla dorosłych

Zestawy LEGO dla dorosłych zahaczają o różne zainteresowania i pasje - podróże i historia, pojazdy, sztuka, design i muzyka, a także… Star Wars oraz nauka i technologia. Jak widzicie, nie jest to klasyczny podział, jakiego można by się spodziewać, ale wszechstronność klocków LEGO jest tak duża, że trudno tu o bardziej szufladkujące podziały. Najważniejsze jest jednak to, z jaką łatwością można znaleźć coś dla siebie. Fani filmów i seriali bez problemu sięgną po znajome im lokalizacje i postacie, dla zachwycających się architekturą i cudami świata też jest sporo propozycji, a miłośnicy sportu będą mogli odtworzyć miniaturowe odpowiedniki wielkich sportowych aren. To zestawy LEGO zaprojektowane z myślą o dorosłych, dzięki którym można wyłączyć się na chwilę z rzeczywistości, przenieść się do własnej strefy i naprawdę odpocząć dobrze się bawiąc. Taka forma relaksu i frajdy może być najlepszym prezentem.

Zestawy LEGO z Ferrari, drzewkiem Bonsai i Star Wars

Oferta zestawów LEGO dla dorosłych jest naprawdę obszerna, ale wybraliśmy dla Was kilka propozycji, na które chcemy zwrócić Waszą uwagę. Pierwszą z nich jest ponadczasowa marka motoryzacyjna Ferrari, której model 488 GTE AF Corse No. 51 (42125) należy do serii LEGO Technic. W szare, zimowe dni będzie to świetna okazja, aby przenieść fanów motoryzacji do świata wyobraźni. Na zestaw składa się aż 1677 elementów, a model odznacza się obecnością autentycznych detali, jak zawieszenie, silnik V8 z ruchomymi tłokami czy otwierane drzwi, dzięki czemu możemy też zajrzeć do środka i podziwiać wiernie odwzorowane wnętrze auta.

Pozostając w tematyce technicznej, ale zmieniając serię na Creator Expert nie mógłbym nie wspomnieć w tym miejscu o wyjątkowym, historycznym wręcz zestawie z lądownikiem księżycowym Apollo 11 (10266). Od tamtego pamiętnego dnia z 1969 roku minęły ponad 52 lata, a ludzkość dopiero przygotowuje się do powtórzenia wyczynu, jakim była wizyta na Srebrnym Globie. Konstruując lądownik z dwoma figurkami astronautów można poznać budowę prawdziwego pojazdu, ponieważ mamy tu do czynienia z niezwykle szczegółową repliką. Na tyle szczegółową, że model posiada rozdzielne człony do zniżania i wznoszenia - dokładnie tak, jak było naprawdę.

Kwiaty i rośliny, które nigdy nie zwiędną

Jeśli chcecie podarować najbliższym zestaw, który pomoże im złapać chwilę oddechu po pracy, polecam budowle zupełnie odrębne tematycznie. Mowa o zestawach z drzewkiem bonsai oraz bukiet kwiatów, które mogą okazać się - dopiero po złożeniu! - bardzo ciekawym urozmaiceniem domowej przestrzeni. To szczególnie trafiony prezent dla osoby, która “nie ma ręki do kwiatów”. Na drzewko Bonsai (10281) składa się aż 878 elementów, a po złożeniu osiąga wysokość 18 cm, więc może być miłą dla oka ozdobą dla każdego wnętrza, podobnie jak bukiet kwiatów dający większą swobodę kreatywną, ponieważ do wyboru mamy aż 15 łodyg i wiele różnych kwiatów oraz liści. Nie mniej atrakcyjnym elementem domowego krajobrazu może być… hełm szturmowca z kolekcji Star Wars (75276). Całość składa się z 647 elementów, a model został zaprojektowany z przywiązaniem do najdrobniejszych szczegółów filmowego rekwizytu.

Trochę muzyki, sportu i filmowych planów

Korzystając z okazji nie mógłbym nie wspomnieć o kilku innych propozycjach zestawów LEGO dla dorosłych, wśród których znalazło się też coś dla pasjonatów muzyki. Zestaw LEGO Art The Beatles (31198) to znakomita propozycja dla fanów, którzy na pewno pamiętają kultowy "biały album" brytyjskiej grupy. W sumie zawiera on aż 2933 elementy, a po złożeniu będzie mógł pełnić rolę ozdoby, pasując do każdego pomieszczenia i rodzaju wykończenia. To zupełnie inne wyzwanie konstruktorskie, bo zamiast typowego modelu, układamy dzieło sztuki.

Spragnieni sportowych wrażeń mogą zbudować własną replikę stadionu Camp Nou (10284), na który składa się aż 5509 elementów, dzięki którym można zbudować wiernie odwzorowaną murawę, tunel dla zawodników, wejście dla VIP-ów oraz sekcję dla dziennikarzy. Czujne oko dostrzeże też, że w zestawie znajduje się miniaturowa wersja słynnego oficjalnego autokaru drużyny. Całość składa się z pięciu sekcji, które można od siebie oddzielić, by jeszcze lepiej przyjrzeć się obiektowi. Świetną propozycją mogą też być zestawy z serii LEGO Architecture, które skupiają się na popularnych i błyskawicznie rozpoznawalnych lokalizacjach oraz budowlach. Wśród nich uwagę zwraca na siebie Biały Dom (21054) skrupulatnie dokładnie odwzorowujący jeden z najlepiej znanych budynków na całym świecie - znakomicie prezentuje się na regale czy półce.

Po więcej szczegółów i propozycji na prezent w postaci zestawu LEGO dla dorosłych zapraszam na dedykowaną stronę, gdzie czeka na Was także sporo więcej treści, w tym artykuły z poradami, jak ćwiczyć uważność dzięki budowaniu z klocków LEGO czy jak pracują projektanci odpowiedzialni za zestawy LEGO. Materiały te to także źródło inspiracji dla chętnych na lepsze wyeksponowanie własnych zestawów. Mam nadzieję, że macie już coś na oku coś dla siebie, a przede wszystkim dla swoich bliskich, bo ja na pewno.

Materiał powstał we współpracy z marką LEGO