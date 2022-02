Kto nie zna Gwiezdnych Wojen lub filmów z uniwersum Marvela, ten z pewnością ma sporo do nadrobienia. LEGO nie raz sięgało po znane i lubiane światy dostarczając nam zestawów, które ucieszą młodych i dorosłych konstruktorów. Nowe zestawy z Gwiezdnych Wojen to repliki hełmów popularnych bohaterów.

Hełm Luke’a Skywalkera (Czerwony Pięć) jest równocześnie pierwszym otwartym hełmem w kolekcji LEGO Gwiezdne Wojny. Składa się z 675 elementów i pozwala na ułożenie realistycznej repliki ze szczegółowymi detalami. A są nimi m.in. mikrofon i wewnętrzna wyściółka oraz przezroczyste czerwone szybki. Całości tej wspaniałej ozdoby dopełnia zintegrowana podstawka i tabliczka z napisem.

Replika hełmu Mandalorianina to 584-częściowy zestaw z charakterystycznym połyskiem beskaru sprytnie przedstawionym przez lakierowane elementy. Klocki w różnych odcieniach szarości podkreślają realistyczne kontury hełmu. Całości dopełnia złożona z klocków podstawka i tabliczka z napisem.

Repliki hełmów z Gwiezdnych Wojen w nowych zestawach LEGO

Dla fanów Ciemnej Strony Mocy przygotowano hełm mrocznego szturmowca. Składający się z 693 elementów zestaw z drugiego sezonu serialu „Star Wars: The Mandalorian” wyróżnia się przede wszystkim przezroczystymi czerwonymi oczami zbudowanymi z klocków, a na podstawce przechyla się odrobinę do przodu podkreślając jego realistyczny wygląd.

Choć na zdjęciach wydają się duże, wszystkie zestawy z hełmami wale duże nie są. Zestaw z repliką hełmu Luke’a Skywalkera ma ok. 19 cm wysokości, 12 cm szerokości i 13 cm głębokości. Hełm Mandalorianina ma ok. 18 cm wysokości, 11 cm szerokości i 12 cm głębokości a hełm mrocznego szturmowca ok. 18 cm wysokości, 12 cm szerokości i 15 cm głębokości. Wszystkie trzy hełmy dostępne w sprzedaży będą od 1 marca w cenie 269,99 zł.

Nowe zestawy z Gwiezdnych Wojen dołączają do innych replik, które LEGO wypuściło w przeszłości. To hełm zwiadowcy szturmowców, hełm Boby Fetta oraz hełm Dartha Vadera.

Jeśli jednak lubicie inną markę należącą do Disney - a konkretnie świat superbohaterów Marvel, to być może zainteresuje was Młot Thora. Zaprojektowany z myślą o dorosłych konstruktorach kolekcjonerski model doskonale oddaje styl i atmosferę filmowego uniwersum. Młotu Mjölnir nie trzeba nikomu przedstawiać. Magiczna broń wielokrotnie używana przez Thora w filmach z serii Infinity Saga w zestawie LEGO to 979 elementów, które po złożeniu mierzą ok. 46 cm wysokości i 29 cm szerokości. Model umieszczany jest na podstawce z plakietką informacyjną. W zestawie jest minifigurka Thora oraz ciekawa funkcja: schowek w obuchu młota na niewielkie modele Rękawicy Nieskończoności, teseraktu i Płomienia Odyna. LEGO Młot Thora dostępny w sprzedaży będzie od 1 marca w cenie 549,99 zł.