Fenomenalne zestawy LEGO wkrótce w sklepach. Są przepiękne i... nie kosztują fortuny!

LEGO Piękny bukiet różowych kwiatów

Nowe zestawy LEGO regularnie trafiają w ręce miłośników duńskich klocków. Wśród tamtejszych przepastnych kolekcji są jednak takie, które budzą wyjątkowo dużo emocji. Bez wątpienia należą do nich zestawy kwiatowe, które przed kilkoma laty podbiły serca miłośników firmy. Ale na kilku zestawach LEGO nie kończy -- i właśnie zapowiedziało cztery nowe zestawy kwiatów, które za kilka tygodni trafią do sprzedaży. Znamy też już ich polskie ceny.

Nowe kwiatowe zestawy LEGO. Premiera na początku przyszłego roku

Pierwszego stycznia 2025 w sklepach pojawią się trzy nowe zestawy kwiatów LEGO: mała orchidea, piękny bukiet różowych kwiatów oraz dracena sandera. Miesiąc później dołączy do nich kwiatowa kompozycja.

Tradycyjnie - zestawy te różnić się będą nie tylko wyglądem, ale także ceną i ilością elementów. Jak będą one wyglądały w praktyce?

Mała orchidea: 129,99 zł; 274 elementy;

129,99 zł; 274 elementy; Piękny bukiet różowych kwiatów: 249,99 zł; 749 elementów;

249,99 zł; 749 elementów; Dracena sandera: 129,99 zł; 325 elementów;

129,99 zł; 325 elementów; Kwiatowa kompozycja: 479,99 zł; 1161 elementów.

LEGO Dracena sandera

Dobra zabawa i miła dla oka ozdoba, którą wielu z przyjemnością postawi w domu

LEGO wielokrotnie już udowodniło, że jest czymś ponadczasowym. Doskonale odnajdują się przy składaniu klocków zarówno młodsi, jak i starsi. Bez względu na płeć. Najbardziej efektownym z zestawów które trafią do sprzedaży na początku roku bez wątpienia jest kwiatowa kompozycja, którą LEGO opisuje następująco:

Pozwól rozkwitnąć kreatywności dzięki zestawowi dla dorosłych LEGO® Botanicals Kwiatowa kompozycja (10345). To prezent dla kobiet, mężczyzn i miłośników roślin, przy którym się zrelaksują i stworzą ozdobę do domu lub biura, która nigdy nie zwiędnie. Zestaw konstrukcyjny, który oddaje jaskrawe barwy natury, zawiera 14 kwiatów — kamelie, piwonie, hortensje, gipsówkę, jaskry, buwardie i lilie — oraz elegancki biały wazon na nóżce. Ten zestaw LEGO można układać w dowolny sposób, dzięki czemu początkujący floryści będą dobrze się bawić, tworząc wyjątkową kompozycję. Co więcej, zestaw zawiera system ze szpilkami, które umożliwiają zdejmowanie główek kwiatów i zamianę ich na główki kwiatów z innych zestawów LEGO Botanicals (sprzedawanych osobno), dzięki czemu można tworzyć naprawdę niesamowite bukiety. Wyraź swoją miłość i podaruj ten zestaw LEGO jako prezent na parapetówkę, prezent z okazji ukończenia szkoły, na Dzień Matki, Dzień Ojca lub walentynki.

LEGO Kwiatowa kompozycja

14 kwiatów i specjalnie zaprojektowana podstawka pozwolą cieszyć się kompozycją bez konieczności sięgania po dodatkowe elementy -- co było niezbędne w przypadku części wcześniej wydanych bukietów.

Nie da się jednak ukryć, że choć to kwiatowa kompozycja jest najbogatszym z zestawów -- pozostałe również prezentują się wyjątkowo uroczo. I jeżeli nie macie ręki do kwiatów, a chcielibyście mieć kwieciste ozdoby -- to może być idealna propozycja właśnie dla was!