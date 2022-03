LEGO DeLorean DMC-12 z "Powrotu do przyszłości" wkrótce w sprzedaży

Nowy zestaw LEGO Wehikuł Czasu, zaprojektowany przez Grupę LEGO we współpracy z Universal Brand Development, to model typu "trzy w jednym". Dzięki trzem różnym wersjom samochodu do zbudowania, można wiernie odtworzyć jego wszystkie filmowe odpowiedniki.

"Powrót do przyszłości" to już klasyka. Film, który zadebiutował 1985 r. wciąż ma swoich fanów, a przygody doktora Emmeta Browna i Marty'ego McFly'a do dziś przyciągają przed ekrany telewizorów widzów starszych i młodszych. Zanim jednak ta pierwsza grupa będzie mogła zasiąść za kierownicą elektrycznej repliki legendarnego samochodu DeLorean DMC-12, powinna zainteresować się najnowszym zestawem LEGO o numerze 10300. Wehikuł czasu z "Powrót do przyszłości" powinien zagościć u każdego miłośnika trylogii w reżyserii Roberta Zemeckisa.

Od czasu premiery w 1985 r. "Powrót do przyszłości" pozostaje filmem kultowym, kochanym przez pokolenia fanów na całym świecie - w tym przeze mnie. Świetnie się bawiłem, przeżywając ponownie ulubione momenty z tych trzech filmów podczas swojej sentymentalnej przygody z projektowaniem zestawu. Ponadczasowość to cecha, która szczególnie łączy nasze klocki i serię "Powrót do przyszłości", stąd była dla nas wartością, którą bardzo chcieliśmy uchwycić. Mamy nadzieję, że fani będą czerpać radość z wyścigu w czasie, przeżywanego dzięki temu niezwykłemu zestawowi.

- mówi Sven Franic, projektant zestawów LEGO

Wehikuł czasu z "Powrót do przyszłości" to nie tylko DeLorean DMC-12 znany z pierwszej części wyposażony w maszt z piorunochronem i reaktor plutonowy. Zestaw pozwala na zbudowanie wersji z drugiej lub trzeciej części filmu. A to za sprawą reaktora Mr. Fusion napędzanego bananami i konserwami i składanymi do lotu kołami. Do tego podświetlany kondensator strumienia, drukowane daty na desce rozdzielczej, otwierane w górę drzwi i maska silnika, deskolotka Marty'ego, wymienne tablice rejestracyjne. W zestawie, oprócz samego DeLoreana, znajdziecie doktora Browna i Marty'ego McFly'a w formie minifigurek LEGO.

Nowy zestaw LEGO Wehikuł czasu z "Powrót do przyszłości" będzie dostępny w cenie 799,99 zł w sklepach stacjonarnych LEGO i na stronie LEGO.com już od 1 kwietnia 2022 r.