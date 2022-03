Vespa to ikona stylu i elegancji. Skuter z nowego zestawu LEGO to udowadnia

LEGO przedstawia swój najnowszy zestaw przygotowany z myślą przede wszystkim o starszych miłośników klocków. To także podkreślenie 75 rocznicy funkcjonowania włoskiej marki Vespa kojarzonej przede wszystkim ze stylowymi i eleganckimi skuterami miejskimi.

Zestaw LEGO Vespa 125 ma być hołdem oddanym oryginalnemu skuterowi Vespa. Z okazji 75. urodzin włoskiej marki projektanci LEGO wspólnie z jej przedstawicielami pracowali nad stworzeniem modelu, który spodoba się miłośnikom południowej kultury. Składa się on z 1106 elementów i utrzymany jest w pastelowej jasnoniebieskiej barwie, pierwszej, w jakiej produkowano ten włoski jednoślad. Nawiązania do tradycyjnego modelu to także obecność klasycznej tablicy rejestracyjnej z Włoch lat 60. oraz logotypu Vespy.

LEGO Vespa 125 do salonów wjedzie jeszcze w tym miesiącu

Praca z Grupą LEGO była niezwykłym doświadczeniem, ponieważ połączyła dwa marzenia – markę LEGO i Vespę – oferując fanom nieograniczony potencjał ekspresji. Te dwie znane marki przetrwały różne epoki oraz są zawsze otwarte na odkrywanie i tworzenie siebie na nowo, bo zdolność do kreowania i przebudowywania mają w swoim DNA. Jako projektanci stanęliśmy przed wyzwaniem, aby smukłe kształty Vespy wpasowały się w formę klocków LEGO. Wierzę, że sprostaliśmy temu wyzwaniu.

- komentuje Marco Lambri, szef centrum projektowego Grupy Piaggio.

Model LEGO, tak jak jego pierwowzór, ma jednostronnie przymocowane przednie koło, dwa siedzenia i zdejmowaną osłonę pod którą znajdziecie silnik zbudowany z klocków. Do tego rozkładana podpórka oraz działający układ kierowniczy. W zestawie nie mogło zabraknąć charakterystycznych detali związanych z Vespą - w tym samo logo Vespy, klasyczna włoska tablica rejestracyjna z lat 60., koło zapasowe, kask i zamocowany z tyłu kosz na akcesoria z bukietem kwiatów. Model ma ok. 22 cm wysokości, 35 cm długości i 12 cm szerokości.

Model LEGO Vespa 125 (10298) będzie dostępny na stronie LEGO.com, w sklepach stacjonarnych LEGO od 1 marca w cenie 479,99 zł.