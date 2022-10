We Love Sports to konkurs powstały w ramach LEGO Ideas. To projekt, który zachęca fanów popularnych klocków do tworzenia własnych zestawów. Poddawane ocenie przez społeczność, a następnie przez pracowników firmy, mają szansę trafić do sprzedaży. Konkurs wygrał szesnastoletni węgierski fan LEGO Donáta Fehérvári, który stworzył w pełni funkcjonalny stół do piłkarzyków. Zestaw LEGO Ideas Piłkarzyki to hołd dla piłkarzy i fanów piłki nożnej z całego świata, który zawiera szeroką gamę różnorodnych minifigurek. W sumie można zbudować 22 różne minifigurki do gry lub umiejscowienia na widowni.

Gracze mają do wyboru wiele fryzur, wyrazów twarzy i odcieni skóry. Zestaw został zaprojektowany również z myślą o łatwym transportowaniu go, dzięki czemu z łatwością można rozgrywać mecze z przyjaciółmi w podróży lub w domu. Świetnie sprawdzi się również jako wyjątkowy element wystroju wnętrza. Składający się z 2339 elementów zestaw mierzy 41,28 cm wysokości, 29 cm szerokości i 15,26 cm głębokości.

LEGO Piłkarzyki dla fanów piłki nożnej. Nowy zestaw LEGO Ideas wkrótce w sprzedaży

Pierwszymi, którzy przetestowali nowy, w pełni funkcjonalny stół do piłkarzyków, byli: legendarny zdobywca Pucharu Świata, Thierry Henry, oraz gwiazda Manchesteru United i reprezentacji Anglii, Marcus Rashford. Rywalizowali oni między sobą z własnymi drużynami minifigurek na zamieszczonym poniżej materiale wideo:

W trakcie mojej kariery grałem w piłkę nożną wszędzie, gdzie tylko można sobie wyobrazić - od mojego ogrodu po stadiony na całym świecie, a teraz także na murawie z klocków LEGO! W zabawie z zestawem LEGO chodzi o wykorzystanie jednoczącego ducha sportu, który pozwala budować zamiłowanie do gry wśród wszystkich fanów. Jestem bardzo ciekawy, jak nowy zestaw LEGO połączy ludzi na całym świecie, podczas gdy będą opanowywać grę w piłkarzyki w formie klocków.

- komentuje Thierry Henry.

Zestaw LEGO Piłkarzyki dostępny będzie do kupienia od 1 listopada 2022 r. w sklepach LEGO i w oficjalnym sklepie internetowym w cenie 1199,99 zł.