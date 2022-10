LEGO Ideas z polskim akcentem. Projekt Polaka wkrótce trafi do sprzedaży

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziecie m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". W 2022 r. do sprzedaży trafiły kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania, o których też pisaliśmy. LEGO przedstawiło teraz jeszcze więcej pomysłów, które w najbliższym czasie trafią na półki sklepowe. Mamy wśród nich projekt z Polski!

Tales of the Space Age

Szczególne gratulacje dla Jana Woźnicy, którego projekt nie tylko zaintrygował jury, ale także przyciągnął uwagę społeczności dość niespotykanym pomysłem na zestaw LEGO. A to za sprawą trzech oddzielnych tablic Tales of the Space Age czerpiących inspirację filmami science fiction i zestawami LEGO Art, które można zawiesić na ścianie. Trzy futurystyczne konstrukcje ukazujące trzy różne wizje podróży międzygwiezdnych doskonale odnajdą się w pokoju miłośnika kosmosu - zarówno tego młodego, jak i nieco starszego.

Insects

Kto ma w domu roślinki z LEGO ten z pewnością powinien zainteresować się także insektami. Projekt José María przykuł uwagę jurorów różnorodnością insektów, dobrze uchwyconymi kolorami, kształty i ogólnymi detalami, że trudno powiedzieć, że są złożone z klocków. W zestawie znajdziemy biedronkę, modliszkę, motyla, pszczołę i chrząszcza.

Orient Express

LEGO kilka tygodni temu zapowiedziało Ekspres do Hogwartu - potężną konstrukcję, która na żywo robi ogromne wrażenie. Tym razem projekt jednego za fanów - Thomasa Lajona - przeniesie do świata LEGO luksusowy pociąg pasażerski Orient Express. Zestaw będzie składał się z lokomotywy, wagonu węgla i wagonu restauracyjnego pełnego detali i niewielkich elementów, które w całości tworzyć będą niepowtarzalny klimat.

Polaroid OneStep SX-70

Ostatnim projektem z tej tury losowania jest klasyczny aparat natychmiastowy Polaroid OneStep nie tylko wiernie odwzorowuje oryginał, ale także oferuje rozwiązania mechaniczne oferujące możliwość odtworzenia ruchów towarzyszących "wywoływaniu" zdjęcia na papierze. Aparatowi z klocków LEGO towarzyszyć będzie również pudełko z wkładami do niego.

Choć LEGO nie zdradza szczegółów związanych z datami sprzedaży poszczególnych zestaw, można podejrzewać, że pierwsze z nich pojawią się w sklepach dopiero w przyszłym roku. W kolejce czekają poprzednie projekty, które również czekają na produkcję.