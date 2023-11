Wiedźmina w tej odsłonie jeszcze nie było. Marzenie wielu graczy właśnie się spełniło!

Wiedźmin w Destiny 2? Dokładnie tak!

Dzisiaj Bungie ogłosiło najnowszą współpracę z CD Projekt RED, której efekty będziemy mogli zobaczyć w Destiny 2 wraz z premierą nowego Sezonu Życzenia, który startuje już 28 listopada. W ramach tej współpracy będziemy mogli w grze wystylizować swoje postaci na pogromców potworów dzięki nowym przedmiotom kosmetycznym inspirowanym Geraltem z Rivii.

Źródło: Bungie, CD Projekt RED

W ramach crossovera pojawią się takie elementy jak zdobienie pancerza, obudowa Ducha, statek, Wróbel, emotka oraz cios kończący. Można więc podbijać cyfrową galaktykę w wiedźmińskim stylu, co z pewnością spodoba się wielu graczom.

To nie pierwszy raz, kiedy Geralt pojawia się w innych grach

Wiedźmin 3: Dziki Gon to gra kultowa, która osiągnęła ogromny sukces na globalną skalę — to fakt, nie opinia. Wielka gra RPG na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego z dwoma dopracowanymi i już wręcz kultowymi fabularnymi rozszerzeniami podbiła serca graczy na całym świecie — nie dziwi więc fakt, że Geralt pojawiał się już gościnnie w innych grach wideo. Białowłosego wiedźmina mogliśmy zobaczyć już w dość sporej liczbie produkcji — Geralta z Rivii oglądaliśmy już w takich grach jak Fortnite, AFK Arena, Monster Hunter: World, Soul Calibur VI czy nawet Lost Ark. Teraz do tej listy można dopisać Destiny 2 — i trzeba przyznać, że jest to naprawdę niezłe zestawienie.

Źródło: CD Projekt Red

Wracając do samego Destiny 2, warto zaznaczyć, że nadchodzący Sezon Życzenia to ostatni sezon przed premierą Ostatecznego kształtu, w którym Strażniczki i Strażnicy zmierzą się ze Świadkiem w epickim zakończeniu sagi o Świetle i Ciemności. Dalej gracie w MMO od Bungie — studia, które niedawno zostało kupione przez PlayStation? Dajcie znać w komentarzach!

