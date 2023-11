Koniec świata w Fortnite. Nie uwierzysz kto go uświetni swoim występem

Tryb Fortnite: Klasyka spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Przywrócenie oryginalnej mapy, broni i przedmiotów przyciągnęło ogromne rzesze fanów. W jeden dzień udało się przekroczyć barierę 45 milionów graczy, kolejki na serwery pękały w szwach, a gracze mogli na nowo przeżywać to, co zostało im jedynie we wspomnieniach. Jednak nie wszystko trwa wiecznie - tak też będzie z klasyczną wyspą Fortnite w ramach Sezonu Klasycznego Rozdziału 4. Twórcy zapraszają na wielkie wydarzenie, które przyniesie Wielki Wybuch. Wydarzenie to wytyczy nowy początek dla Fortnite, a gościem specjalny będzie... Eminem, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Wielki Wybuch to wydarzenie na żywo w Fortnite, które rozpocznie się w sobotę 2 grudnia 2023 r. o godz. 20:00 czasu polskiego. Będzie ono dostępne pod kafelkiem Battle Royale na ekranie Odkryć 30 minut wcześniej, by każdy gracz mógł wskoczyć na mapę przed rozpoczęciem wydarzenia i wyposażyć swoje przedmioty kosmetyczne. Każdy może wziąć udział w nim w pojedynkę, lub złożyć ekipę składającą się z maksymalnie czterech graczy! Wielki Wybuch z udziałem Eminema będzie dostępny na każdej platformie, na której dostępny jest Fortnite - także w ramach usługi gry w chmurze. Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW i Amazon Luna (nie w Polsce) pozwalają grać w Fortnite w chmurze na komputerach lub urządzeniach mobilnych!

Fortnite x Eminem. Co nowego dla graczy?

Co przyniesie współpraca z popularnym raperem? Na ten moment nie wiadomo, czy będziemy świadkiem koncertu na mapie Fortnite. Wiadomo natomiast, że w sklepiku z przedmiotami pojawią się skórki inspirowane okresami twórczości Eminema. Nowe stroje Młody Raper, Slim Shady i Już Nie Marshall (wraz z pasującymi akcesoriami) pojawią się w sklepie w czwartek 30 listopada o godz. 1:00 czasu polskiego. Wszyscy gracze, którzy wezmą udział w wydarzeniu, otrzymają ekran wczytywania Wielki Wybuch, a ci którzy w trakcie wydarzenia będą posiadać strój Już Nie Marshall otrzymają styl Marshall Magma.