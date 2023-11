Google chciało wydać nawet 2 miliardy dolarów. Gdyby to zrobiło, współczesne gry wyglądałyby inaczej?

Jak wiadomo wszystkie zakupy dokonywane przez największych rynkowych graczy to istne trzęsienie ziemi. O ile jednak kolejne przejęcia Microsoftu będącego od dawna związanego z branżą gier (czy to za sprawą konsoli Xboks, czy to za sprawą systemu Windows który jest największą platformą do gier na świecie) robią wrażenie przede wszystkim kwotami, o tyle wchodzenie w nową branżę i przejmowanie największych tam obecnych to zupełnie inna bajka.

A tak mogło się wydarzyć kilka lat temu, bowiem Google rozmyślało nad pomysłem przejęcia Epic Games. Tak, mowa o twórcach Fortnite — jednej z najpopularniejszych obecnie gier na świecie. Było to jednak chwilę przed tym, nim gigant stworzył Google Stadia. Platformę do gry w chmurze, którą zdążył już zresztą uśmiercić.

Google rozważało zakup Epic Games

Od wielu miesięcy toczy trwa potyczka sądowa pomiędzy Epic Games, a Google. Ojcowie Fortnite walczą na wielu frontach — to z Apple, to z Google, to z pomniejszymi firmami. Jedno jest pewne: w temacie dzieje się dużo.

A skoro potyczki sądowe, to krok po kroku światło dzienne mają szanse ujrzeć smaczki z życia obu firm, o których nie bez powodu wcześniej nie słyszeliśmy. Tak sprawy mają się teraz z potencjalnymi planami Google, które rozmyślało, czy zakup udziałów w Epic Games nie byłby dobrym pomysłem. Miałoby to szansę wpłynąć na "podejście Epic do Androida".

Nie wiadomo czy zyskaliby gracze. Ale Google na pewno: jak?

W temacie głos zabrał wówczas Phil Harrison, który stał na czele Google Stadia. W jego oczach taki zakup udziałów byłoby sporym zyskiem dla Google nie tylko ze względu na moc kontrolowania Fortnite'a i samodzielne dostosowywanie stawek w Sklepie Play. Zauważa on że zyskałby YouTube (przez wydłużenie czasu oglądania gry w obrębie ich platformy), Chmura Google (bo gra pożegnałaby się z serwerami Amazona i przeskoczyła wprost w objęcia Google) oraz... nieobecna równie mocno wtedy co dziś: Stadia. Wówczas znana jeszcze jako "Projekt Yeti". Firma rozważała inwestycję nawet dwóch miliardów dolarów w udziały w Epic Games, co pozwoliłoby im przejąć około 20% udziałów.

Epic Games to nie tylko Fortnite. Warto o tym pamiętać

Takie przejęcie mogłoby solidnie namieszać na rynku gier w ogóle. Bo choć potencjalne sprawowanie pieczy nad jedną z najpopularniejszych gier na świecie już samo w sobie brzmi dość mocno, o to na tym Epic Games się nie kończy. To do nich należy silnik Unreal Engine, będący sercem tysięcy współczesnych gier. Po takim przejęciu — Google miałoby nad nim całkowitą kontrolę i... możemy tylko gdybać co mogłoby się stać dalej.

Można jednak zakładać, że gdyby faktycznie do tego doszło — to nie musielibyśmy oglądać potyczek sądowych pomiędzy Google i Epic Games. I Fortnite nie wyleciałby z hukiem ze Sklepu Play.

