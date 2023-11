Swatting - największe zagrożenie dla twórców internetowych. Wyjaśniamy czym jest

Jeden z najpopularniejszych streamerów ostatnich miesięcy padł ofiarą swattingu. Co to dokładnie znaczy?

IShowSpeed padł ofiarą swattingu

IShowSpeed to jeden z największych, o ile nie największy obecnie streamer na świecie. Twórca stał się globalnym fenomenem — na taką skalę, że niedawno został nawet zaproszony na rozdanie Złotej Piłki w Paryżu, robiąc transmisję na żywo z całego wydarzenia. Miliony subskrypcji, ogromna oglądalność, specyficzne poczucie humoru (często idące zbyt daleko — co przejawia się na przykład przez robienie niebezpiecznych wyzwań na transmisjach, które kończyły się różnie), jednak w ogólnym rozrachunku tę ksywkę słyszał i kojarzy niemal każdy.

Źródło: Depositphotos

Na jednej z ostatnich transmisji, która odbywała się w nowej willi zakupionej przez streamera, sam IShowSpeed padł ofiarą swattingu. Twórca na szczęście wyszedł z tego cało i nic się nie wydarzyło, lecz całe zdarzenie miało miejsce naprawdę, co nawet uchwyciła kamera podczas transmisji na żywo. IShowSpeed grał wtedy w Fortnite, kiedy jakieś dźwięki zaczęły go niepokoić — przerwał rozgrywkę i postanowił sprawdzić, co się dzieje. Chwilę później do jego domu wtargnęli uzbrojeni policjanci.

Streamer kilka godzin po wydarzeniu opublikował Story na swoim profilu na Snapchacie, gdzie przyznał, że nic mu nie jest — ale mogło mu się stać wiele. Alarmował do widzów, żeby nigdy więcej nie robili podobnych rzeczy, bo jest to bardzo niebezpieczne. I ma tutaj całkowitą rację — to zdecydowane przekroczenie granicy żartu czy „pranka”.

Źródło: Depositphotos

Swatting — co to jest?

Swatting to niebezpieczna i nielegalna praktyka, w której osoba (w kontekście streamerów — najczęściej ktoś z widzów) dokonuje fałszywego zgłoszenia do służb ratunkowych, aby sprowokować reakcję policyjną, w tym w domyśle chodzi szczególnie o interwencję specjalnych jednostek takich jak SWAT (Special Weapons and Tactics). Celem swattingu jest zazwyczaj wywołanie chaosu, zamieszania lub stworzenie niebezpiecznej sytuacji dla ofiary.

Źródło: Depositphotos

Proces swattingu zazwyczaj obejmuje fałszywe informacje przesyłane służbom ratunkowym, wskazujące na to, że w danym miejscu doszło do poważnego incydentu, takiego jak porwanie, strzelanina czy przebywanie zakładników. Te informacje są celowo przekazywane w taki sposób, aby sugerować, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji sił policyjnych lub innych jednostek specjalnych.

Swatting jest nie tylko niebezpieczny, ale także stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Reakcja uzbrojonych jednostek specjalnych na fałszywe zgłoszenia może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, a także marnotrawienia zasobów służb ratunkowych. W wielu jurysdykcjach, swatting jest traktowany jako poważne przestępstwo, a sprawcy mogą być ścigani prawnie i pociągani do odpowiedzialności za swoje działania.

Źródło: Depositphotos

Swatting wiele razy skończył się już tragedią

Swatting w kontekście streamerów odnosi się do sytuacji, gdy osoba dokonuje fałszywego zgłoszenia dotyczące popularnego streamera podczas transmisji na żywo. Sprawcy swattingu wykorzystują dostępność informacji o miejscu zamieszkania streamera lub innych szczegółów osobistych, aby celowo wprowadzić w błąd służby ratunkowe i wywołać dramatyczną reakcję podczas transmisji.

Streamerzy często udostępniają lwią część swojego życia online, a niektórzy z nich, zwłaszcza ci bardziej znani, mogą stać się celami swattingu z powodu swojej popularności. Swatting streamerów jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ prowokuje reakcję służb specjalnych w miejscu zamieszkania streamera, a cała sytuacja jest często transmitowana na żywo przed tysiącami widzów. Takie incydenty nie tylko narażają streamera na ryzyko fizyczne, ale także stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych osób przebywających w danym miejscu, włączając w to członków rodziny czy współlokatorów.

Źródło: Unsplash @rsullkya

Swatting na streamach amerykańskich twórców to niestety coś, co już kilka razy mogliśmy obserwować. Na Twitchu, poza IShowSpeedem, spotkało to między innymi Adina Rossa, ImperialHala, xQc czy Keffals. Takie „żarty” kilka razy skończyły się już tragedią.

Stock Image from Depositphotos