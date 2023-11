Netflix nowości grudzień 2023. Lista premier – nowe filmy i seriale

Zack Snyder nareszcie zrealizuje jeden ze swoich osobistych projektów. "Rebel Moon" to nowa seria filmów oraz wstęp do uniwersum. Pierwsza część serii, czyli "Rebel Moon - część 1: Dziecko ognia" zawita już w grudniu na Netfliksa. W filmie spokojne życie kolonii na odległym księżycu zaczyna być zagrożone przez armię despotycznego władcy Balisariusa. Ostatnią deską ratunku dla mieszkańców staje się tajemnicza Kora (w tej roli Sofia Boutella), która mieszka wśród nich. Jej misją jest znalezienie doświadczonych wojowników, gotowych stanąć u jej boku w walce przeciwko najeźdźcom. Główne role zagrają Sofia Boutella oraz Charlie Hunnam, a w obsadzie znaleźli się także Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michael Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman. Głos jednemu z robotów podkłada Anthony Hopkins.

Po koreańskiej wersji "Domu z papieru" Netflix powraca do oryginalnych postaci. Pierwszym spin-offem głównego serialu będzie "Berlin", którego tytuł zdradza, o którym z bohaterów dowiemy się znacznie, znacznie więcej. Oficjalny opis serialu zapowiada, że jedynie dwie rzeczy zdolne rozświetlić ponury dzień to miłość oraz zdobycie wielkiego majątku. To właśnie te elementy sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze chwile – to czasy, gdy jeszcze nie zdaje sobie sprawy z własnej choroby i nie jest uwięziony jak szczur w hiszpańskiej mennicy. W tym okresie rozpoczyna planowanie jednego ze swoich najbardziej niezwykłych przewrotów: zamierza sprawić, aby klejnoty o wartości 44 milionów zniknęły jakby za dotknięciem magicznej różdżki. Aby osiągnąć ten cel, zwraca się o pomoc do jednej z trzech grup przestępczych, z którymi wcześniej dokonywał napadów.

https://youtu.be/b1rcZEvsGYo?si=FIX8P1zeiavsTCAI

Przed nami także ciekawie zapowiadający się film "Zostaw świat za sobą" bazujący na książce Rumaana Alama. W nim wypad rodzinny na weekend szybko zamienia się w koszmar dla dwójki odpoczywających, gdy atak cybernetyczny powoduje, że wszystkie urządzenia stają się bezużyteczne, a do drzwi puka tajemnicza para nieznajomych. W filmie wystąpili Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke i Myha'la Herrold. W "Maestro" zobaczymy natomiast Bradley'a Coopera, który także wyreżyserował film i wspólnie z Joshem Singerem napisał scenariusz. Obraz skupia się na związku dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein. W obsadzie także Carey Mulligan, Jeremy Strong i Maya Hawke.

Wśród nowości są też polski serial "1670", 2. część 6. sezonu "The Crown", film "Uciekające kurczaki: Era nuggetsów" oraz dokument "II wojna światowa: Historie z frontu".

Netflix - nowości - grudzień 2023. Pełna lista