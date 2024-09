Dwie kultowe marki nawiązują współpracę. Szykujcie portfele

Trudno byłoby chyba znaleźć osobę, która nie lubi klocków LEGO. W ostatnim czasie duński gigant angażuje się we współpracę z różnymi partnerami, a jednym z nich w przyszłym roku będzie królowa sportów motorowych - Formuła 1. Może to tylko oznaczać, że dostaniemy wiele nowych zestawów związanych ze ściganiem.

LEGO i F1 rozpoczynają współpracę

Zestawy LEGO powiązane ze światem F1 są już dostępne od jakiegoś czasu. Była to jednak współpraca z poszczególnymi zespołami, takimi jak McLaren czy Mercedes. Teraz szykuje nam się jednak znacznie szerszy projekt, który obejmie całą markę F1. Szczegółów jeszcze co prawda nie znamy, ale grupa LEGO ma zamiar być obecna na wielu wyścigach w przyszłym sezonie i z pewnością zaoferuje nam wiele zestawów klocków powiązanych z królową sportów motorowych. Będą to zapewne nie tylko same bolidy, ale być może również kultowe tory wyścigowe, które będzie można sobie złożyć w domu. To jednak jak na razie tylko moje życzeniowe myślenie. Przedstawiciele duńskiego giganta póki co nie są zbyt wylewni:

W Grupie LEGO mamy bogatą historię odtwarzania wielu bolidów F1 w formie klocków LEGO i wierzymy, że dzięki zabawie to nowe partnerstwo, pomoże jeszcze bardziej przybliżyć widowisko tego sportu wszystkim fanom. Chcemy pokazać, że pasję do sportu można celebrować w bardziej angażujący i ekscytujący sposób, a moc kreatywności oraz wyobraźni LEGO jeszcze bardziej potęguję emocje związane z F1. Z niecierpliwością czekamy na ujawnienie wszystkiego, co ta współpraca ma do zaoferowania zarówno wieloletnim, jak i nowym fanom Formuły 1 i marki LEGO. W domu i na torze.” - Julia Goldin, dyrektor ds. produktów i marketingu w Grupie LEGO.

Nieco więcej zdradza natomiast przedstawicielka Formuły 1, która zapewnia, że klocki pomogą fanom ścigania odkryć tajemnice mechaniki i technologii stojących za najszybszymi samochodami na świecie. Formuła 1 widzi spory potencjał w promowaniu się przez klocki, bo chce zainteresować swoim sportem najmłodszych fanów. Trzeba przyznać, że pomysł jest dobry, teraz czekamy na pierwsze zestawy :-).

„Klocek LEGO rozpalił iskrę kreatywności i pasji do budowania w milionach dzieci i dorosłych na całym świecie. Dzięki temu partnerstwu fani, bawiąc się, będą mogli odtworzyć i na nowo poznać świat Formuły 1, zagłębiając się w sekrety mechaniki i technologii stojącej za tym sportem. Z niecierpliwością czekamy na odkrycie przez fanów LEGO emocji i ekscytacji towarzyszącej Formule 1, dając jednocześnie naszym fanom kolejną okazję do cieszenia się sportem z przyjaciółmi i rodziną.” - Emily Prazer, dyrektor handlowy Formuły 1.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi z informacji prasowej, na pierwsze efekty współpracy będziemy musieli niestety poczekać do przyszłego roku.