LEGO ogłasza współpracę z NIKE. Wiemy, co to oznacza

Grupa LEGO i NIKE ogłosiły nawiązanie długoletniego partnerstwa, które ma na celu połączenie zabawy z aktywnością fizyczną. Ich celem jest tworzenie produktów oraz inicjatyw skierowanych do dzieci i ich rodzin na całym świecie. Możemy spodziewać się nowatorskich rozwiązań, które będą inspirować i angażować najmłodszych, jednocześnie wspierając ich rozwój zarówno pod kątem umiejętności manualnych, jak i fizycznych.

Nie jest tajemnicą, że zarówno ruch, jak i zabawa pozytywnie wpływają na ogólny rozwój dzieci. Według ekspertów są one fundamentalnym elementem, który pozwala młodym ludziom rozwijać kreatywność, pewność siebie oraz umiejętności społeczne. Niestety, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę LEGO, coraz więcej dzieci doświadcza mniej kreatywnej zabawy i co gorsza — zdrowego ruchu. Jedna trzecia dzieci na świecie spędza na zabawie jedynie trzy godziny tygodniowo, a zaledwie co piąte dziecko ma zapewnioną odpowiednią ilość ruchu zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Właśnie dlatego LEGO i NIKE zdecydowały się na połączenie sił, by na nowo zdefiniować, czym może być zabawa dla dzieci. Począwszy od następnego roku, partnerstwo obu firm obejmować będzie wspólne projekty produktowe, kampanie promocyjne oraz różnorodne wydarzenia, które mają na celu łączenie kreatywności LEGO ze sportowych duchem Nike (o czym w dobitny sposób mówi marketingowy slogan: "just do it.").

Jak podkreślają firmy w informacji prasowej, która do nas dotarła — obie wierzą w siłę zabawy, która inspiruje i rozwija dzieci. Według nich, połączenie kreatywności LEGO z pasją do sportu, jaką promuje NIKE, ma szansę zainspirować najmłodszych do odkrywania nowych form zabawy, które jednocześnie wspierają rozwój ich wyobraźni i sprawności fizycznej. Współpraca NIKE z LEGO ma na celu stworzenie bardziej inkluzywnej przyszłości (uwaga: inkluzywnej w zakresie kompetencji: doskonale wiadomo, że jedne dzieci bardziej spełniają się w malowaniu, inne w sporcie, a jeszcze inne w konstruowaniu, itd.), w której każde dziecko, niezależnie od umiejętności, będzie miało możliwość aktywnego uczestnictwa w sporcie.

Długofalowym celem partnerstwa jest również zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia czasu przeznaczonego na zabawę w życiu dzieci oraz promowanie aktywności fizycznej jako ważnego elementu zdrowego rozwoju. W tym kontekście ważnym wydarzeniem będzie obchodzony co roku Międzynarodowy Dzień Zabawy, ustanowiony przez ONZ i wspierany przez LEGO oraz NIKE. Dzień ten ma stać się okazją do globalnego świętowania w duchu kreatywności i ruchu w życiu dzieci.

Partnerstwo NIKE i LEGO to nie tylko okazja do wdrożenia nowych linii produktowych, ale jest ponadto ważnym głosem w debacie o formach aktywności i rozwoju dzieci na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, iż świat cyfrowy bez reszty pochłania także najmłodszych (niestety, kosztem tradycyjnej zabawy i ruchu), to inicjatywa jak najbardziej zasadna.