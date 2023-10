LEGO Animal Crossing w pełnej okazałości. Czy to najsłodsze zestawy klocków?

Ponadczasowy hit Nintendo w formie klocków

Animal Crossing: New Horizons stało się globalnym fenomenem i jest jednym z kluczowych czynników tak szalonej sprzedaży Nintendo Switch. Sadzenie dyni, chodzenie na jesienną kawkę do Brewstera, odwiedzanie znajomych na ich wyspach i pielęgnowanie swojej wyspy z kolorowymi liśćmi na drzewach. Jeśli potrzebujecie się odstresować pod kocem po ciężkim dniu, jeśli chcielibyście się zrelaksować przy herbacie, to prawdopodobnie nie ma lepszego pomysłu, niż Animal Crossing: New Horizons — uwierzcie mi.

Źródło: LEGO

Już w sierpniu informowaliśmy o tym, że mogą pojawić się zestawy klocków LEGO z motywem z Animal Crossing. To zostało potwierdzone w tym tygodniu, a teraz zostały nam pokazane już wszystkie zestawy, które pojawią się w marcu 2024 roku. Jesienne wieczory na wyspie Nooka to doskonała sprawa — a wizja nadchodzących klocków z tego uniwersum to coś jeszcze lepszego.

Źródło: LEGO

LEGO Animal Crossing — wszystkie zestawy

Klocki pozwolą nam na wzięcie udziału w zajęciach na świeżym powietrzu z Bunnie, rejs łodzią na wyspę Kapp'na, odwiedzić dom Isabelle, wziąć udział w urodzinach Juliana lub odwiedzić Nooka i Rosie. Ilość elementów oraz ceny prezentują się następująco:

Źródło: LEGO

Urodziny Juliana — 170 elementów, 12,99 GBP (~70 PLN)

Zajęcia na świeżym powietrzu Bunnie — 164 elementy, 9 cm x 20 cm x 17 cm, 17,99 GBP (~100 PLN)

Wycieczka łodzią na wyspę Kapp’n’a — 233 elementy, 9 cm x 28 cm x 17 cm, 24,99 GBP (~130 PLN)

Wizyta w domu Isabelle — 389 elementów, 17 cm x 25 cm x 16 cm, 34,99 GBP (~190 PLN)

Nook's Cranny & Rosie's House — 535 elementów, 15 cm x 39 cm x 14 cm, 64,99 GBP (~340 PLN)

Źródło: LEGO

To już kolejna współpraca między LEGO a Nintendo. Planujecie zbudować swoją wyspę z postaciami z Animal Crossing i Mario? Jak podobają Wam się te zestawy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: LEGO

Źródło: LEGO