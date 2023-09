Disney Plus październik 2023 – nowości. Pełna lista premier

Co nowego pojawi się na Disney+ w październiku? Czeka nas kilka tytułów naprawdę wartych uwagi — sprawdźcie sami!

Wrzesień był całkiem niezły jeśli chodzi o nowości na platformie Disneya. Mieliśmy między innymi aktorską "Syrenkę”, 2. sezon "Ja jestem Groot" oraz "Justified: Miasto strachu". W tym miesiącu fani Marvela również powinni być zadowoleni — a to za sprawą długo oczekiwanego drugiego sezonu przygód brata Thora. To jednak nie wszystko, co na nas czeka w październiku!

Disney+ październik 2023 — wszystkie nowości

Źródło: Disney+

Loki Sezon 2 — 6 października — nowy odcinek co tydzień

Drugi sezon serialu „Loki” Marvel Studios rozpoczyna się po szokującym finale pierwszego, w którym Loki znalazł się w walce o duszę z Agencją Ochrony Chronostruktury (AOC). Wraz z Mobiusem, Hunterem B-15 i zespołem nowych i powracających postaci, Loki dryfuje po stale rozszerzającym się i coraz bardziej niebezpiecznym multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, sędzi Renslayer, Panny Minutki i prawdy o tym, co to znaczy posiadać wolną wolę i życiowy cel.

Gęsia skórka — 13 października — nowy odcinek co tydzień

Zainspirowany bestsellerową serią książek R.L. Stine'a, serial „Gęsia skórka” śledzi grupę pięciu licealistów z małego miasteczka Port Lawrence, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastoletniego chłopca o imieniu Harold Biddle przed trzema dekadami. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów, nastolatkowie znajdują się w nowej, nawiedzonej rzeczywistości, w której muszą zjednoczyć siły, aby uratować miasto, dowiadując się czegoś o sobie i przeszłości swoich rodziców.

Nawiedzony dwór — 4 października

Inspirowany klasyczną atrakcją parku rozrywki "Nawiedzony dwór" opowiada historię samotnej matki Gabbie (Rosario Dawson), która odkrywa, że dom, w którym mieszkają z synem, jest nawiedzony przez napastliwe duchy. Licząc, że uda się jej przywrócić rodzinny spokój, Gabbie zbiera ekipę rzekomych specjalistów od duchów, którzy mają pomóc wypędzić z domu nadprzyrodzone istoty. "Nawiedzony dwór" to jednocześnie film akcji, film przygodowy i komedia. Występują w nim znani aktorzy – LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis i Jared Leto. Scenariusz napisała Katie Dippold, a wyreżyserował go Justin Simien. Produkcją zajęli się Dan Lin i Jonathan Eirich, a produkcją wykonawczą Nick Reynolds i Tom Peitzman.

Dear Mama — 4 października — dostępne wszystkie odcinki

„Dear Mama” to bardzo osobista pięcioodcinkowa seria, która przeczy konwencjom tradycyjnej opowieści dokumentalnej, przedstawiająca pouczającą historię matki i syna, Afeni i Tupaca. Afeni Shakur była rewolucjonistką, intelektualistką i głosem ludu. Stała się ulubienicą feministek w latach 70. i przywódczynią ruchu wśród męskiego środowiska Partii Czarnych Panter. Tupac był raperem i poetą, politycznym wizjonerem i filozofem, który dał się poznać jako jeden z największych artystów rapowych wszech czasów. Ich historia to opowieść o możliwościach i sprzecznościach w Stanach Zjednoczonych od czasów rewolucyjnego zapału do najbardziej wyrazistej dekady kultury hiphopowej.

Było sobie studio — 16 października

W filmie „Było sobie studio” zobaczymy całą plejadę gwiazd animowanych filmów Disneya. To radosne i pełne emocji spotkanie jest okazją do wspólnego zdjęcia z okazji 100. rocznicy Disneya.

Do tego na platformie w tym miesiącu pojawią się:

Zbrodnie po sąsiedzku — finałowy odcinek 3. sezonu — 3 października

Ahsoka — finałowy odcinek — 4 października

Fantastyczna czwórka — 6 października

Omen (2006) — 6 października

Jimmy Chin: Na granicy wytrzymałości — 11 października

The Boogeyman — 11 października

Coleen Rooney: skandal dużej WAGi — 18 października

Potwór we mnie — 18 października

Wilkołak nocą w kolorze — 20 października

Wspaniała Petey — 25 października

Sycylijskie lwy — 25 października

Trap Jazz — 27 października

LEGO Marvel Avengers: Czerwony alarm — 27 października

Hokus pokus — 30. rocznica premiery

Miasteczko Halloween — 30. rocznica premiery

The Walking Dead — Wszystkie sezony dostępne

Z archiwum X — Wszystkie sezony dostępne

Co robimy w ukryciu — Dostępne cztery sezony

Buffy: Postrach wampirów — Wszystkie sezony dostępne

Źródło: Disney+