Ehhh to "pieprzone RODO", czyli 7 lekcji z tworzenia Legaltech

Wszystko zaczęło się na balu patriotycznym jesienią 2017 roku. Prawie jak w Kopciuszku, ale zamiast dobrej wróżki pojawił się Filip. Filip swatka przedstawił sobie Przemka i Mikołaja. Dwie wschodzące gwiazdy RODO. Trzeba przyznać, ówcześnie, bardzo wschodzące. Przemek ze świata IT. Mikołaj ze świata prawa. Idealne połączenie by wdrażać RODO, Cyberbezpieczeństwo oraz realizować usługi konsultingowe. I tak już na wiosnę 2018 roku pojawił się na rynku DAPR – data protection.



Autor: Radca Prawny Mikołaj Otmianowski, wspólnik i wiceprezes DAPR – data protection. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz Nam o Swoim Biznesie

Lekcja 1: na balu możesz spotkać nie tylko żonę/męża, ale też wspólnika/tzw. co-foundera

PRZYPADEK, nie sądzę!

Zabawa w RODO była przednia … do czasu, aż postanowiliśmy zrobić dla klienta analizę ryzyka RODO. Założyliśmy 3 miesięczny projekt oparty o makra Excela. Skończyliśmy po 3 latach z aplikacją SaaS. Szczerze mówiąc cały czas się zastanawiamy, jak to przeżyliśmy. Przypadek?! A raczej Przydatek, Przemek Przydatek, co-founder, który zarządza finansami jak rasowy CFO. Kiedyś usłyszałem takie zdanie "firmy nie upadają bo nie maja klientów, upadają bo nie maja cashflow!" Rany jakie to prawdziwe. Teraz rozumiem dlaczego każdy przedsiębiorca, któremu się powiodło, mówi w swojej biografii "i jak już mi się wydawało że zbankrutowałem to...." cud! My taki czas przeżyliśmy.

Lekcja 2: zarządzaj finansami, bo to krwioobieg firmy. Nie księgowa. Tylko zarządczość finansowa

Red into Green, czyli zarządzamy wysokim ryzykiem na zielono

„Ogarniesz mi to pieprzone RODO w trymiga, żebym nie musiał o tym myśleć!" powiedział Prezes Bartosz na pierwszym spotkaniu. Czyli standardowo niech Pan od RODO zrobi RODO na gotowo! Nieświadomie stał się katalizatorem projektu redintogreen, czyli narzędzia do zarządzania RODO.

W DAPR ta myśl nie dawała spokoju i rozpoczął się projekt stworzenia kompleksowego narzędzia do RODO by zaspokoić potrzebę rynku, którą zdefiniowaliśmy jako „minimum wysiłku, maksimum efektu”. Projekt rósł i ciągle rośnie. Kroków milowych było wiele, ale w efekcie jak podłączysz RIGa w swojej firmie to na początek RODO masz uporządkowane, a potem jest tylko lepiej. W 2021 pozyskaliśmy inwestora. Wycena spółki ponad 8 mln. Duma.

Teraz gdy produkt jest gotowy to zwykle słyszymy taki komentarz od klientów „WOW, macie najlepszą analizę ryzyka na rynku. Jak mogę to mieć?” lub „Mikołaj, Inny Świat”. Duma.

Lekcja 3: dobrze zaplanuj prace nad SaaS. Pamiętaj, że taki projekt to wiele ról do obsadzenia, a nie tylko pomysł i programiści. A role to koszty, czyli lekcja pierwsza się kłania.

Rozliczalność jako game changer

W końcówce kwietnia 2022 przyśniła mi się konferencja RODO z okazji 4 urodzin RODO, czyli na 24 maja 2022 roku. Musiał być wypas. Czasu było mało, a konkurencyjnych wydarzeń bezliku. Iwona, nasz marketing manager, rzuciła rękawicę temu wyzwaniu. Z pomocą przyjaciół w 30 dni udało się ogarnąć wydarzenie z 300 uczestnikami na żywo. Co najważniejsze „Wielki Sukces” lub „Inna jakość” – to opinie uczestników. W efekcie wczoraj rozmawiałem z Inspektorem dużej korporacji i na pytanie jak mnie znalazł „obserwuje ciebie od 24 maja jak ktoś robi „takie eventy” to i narzędzie musi mieć „inną jakość”.

Lekcja 4: Prawdziwe jest powiedzenie „Jak cię widzą tak cię piszą?”

Co nam z tego wyszło?

Prężna rozpoznawalna na rynku RODO firma świadomie łącząca usługę doradztwa z oprogramowaniem LegalTech - redintogreen. Dzięki czemu możemy „szybciej, lepiej, więcej”. DAPR rośnie w swoim tempie, bo RODO już jest wdrożone (tak mówią wszyscy, na szczęście my mamy analizę ryzyka, a to czasami wymaga jeszcze pracy, a właśnie - masz?). Obecnie przychody podwajamy co roku, ale w tym roku chcemy potroić. Dla nas to dopiero początek, bo pełne narzędzie mamy od maja 2022.

W czerwcu 2022r. nasz Inwestor powiedział „Panowie, czas już wyjść zagranicę. Może 2 runda...? co wy na to?”, a my na to jak na lato!

Lekcja 5: mega merytoryczna praca jest doceniana przez klientów, ale planowanie jest ważne, bo można nie dożyć pochwały (vide Lekcja 2)

I teraz siebie czasem pytam „Jak to wszystko jest możliwe?”

Dwa elementy ważne w rozwoju DAPR to: kupa szczęścia i zespół, albo po prostu szczęście do zespołu. Nie zakładaliśmy firmy by robić SaaS. Raczej chcieliśmy wejść na rynek konsultingu z nową jakością, czyli jak każdy, nic nowego. Ale mamy rękę do ludzi: najpierw Maciej i Marcin odpowiedzialni za metodykę naszych narzędzi, potem Jan, Kamil i Piotr, super fachowcy od RODO. I jeszcze Tomek, który w odpowiednim momencie ubrany cały na biało wszedł i zapanował nad produktem. A najfajniejsze jest to, że wszyscy oni mówią, że uwielbiają z nami pracować, bo my tak normalnie podchodzimy do życia. Jak by co nie pytajcie o to naszych żon.

Co do szczęścia to szczęście musi być po naszej stronie. Wiecie, ludzie na Titanic byli zdrowi i bogaci, ale szczęścia zabrakło.

Lekcja 6: dobry zespół jest najważniejszy, ale łut szczęścia nie zaszkodzi

Co dalej

Korzystając z nowej fali legislacji pędzimy w Cyberbezpieczeństwo. Projekt synchronizacji analizy ryzyka RODO z Cyber pojawi się jeszcze w tym roku. Kto z nami zrobi RODO teraz, będzie miał Cyber z głowy. A w międzyczasie czas na realizacje mojego największego marzenia: pierwsza sprzedaż zagranicą!

Lekcja 7: marz i realizuj