16 tys. laptopów dla uczniów się nie zmarnuje

Jeszcze na początku lipca tego roku informowaliśmy Was o nadwyżce laptopów z zeszłorocznego programu dla czwartoklasistów - Laptop dla ucznia. Kupiono ich za dużo o 15 tys., teraz wiadomo już, co się z nimi stanie.

Szerzej o tym możecie przeczytać w naszym osobnym tekście na ten temat - Po programie Laptop dla ucznia zostało 15 tys. urządzeń. Trafią do szkół. Wówczas mówiono o 15 tys. urządzeń, a planowano je wstępnie wykorzystać do stworzenia klas komputerowych w szkołach z najniższym wskaźnikiem wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Z uwagi na to, że ustawa uchwalona przez poprzedni rząd nie przewidywała takiej sytuacji, dlatego konieczne było stworzenie nowych przepisów, które pozwalałyby tę nadwyżkę wykorzystać do innych celów.

Okazało się, że nie jest to takie proste, ścieżka legislacyjna się przedłużała, jednak teraz ministerstwo cyfryzacji informuje, że laptopy te trafią do szkół na zalanych terenach, dotkniętych powodzią w południowo-zachodniej Polsce.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji:

Na tereny powodziowe oraz zagrożone trafią laptopy, które pozostały niezagospodarowane po zeszłorocznym programie Laptop dla ucznia. Współpracujemy z lokalnymi władzami i dyrektorami szkół, aby jak najszybciej dostarczyć sprzęt. Chcemy, aby dzieci mogły kontynuować swoją edukację, bez względu na okoliczności.

Tutaj oczywiście mowa już o przyspieszonym trybie w związku z nadzwyczajną sytuacją, co daje nadzieję, że laptopy te zalegające od roku w magazynach, nie będą się dalej marnować - sprzęt komputerowy dość szybko się starzeje.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji:

Na tereny powodziowe i tereny zagrożone powodzią rozdysponowane będzie blisko 16 tys. laptopów. Myślę, że po przyjęciu ustawy przez Sejm przekazanie ich będzie jak najszybciej zrealizowane.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w której to pojawią się zapisy o przekazaniu tych urządzeń, został wczoraj przyjęty przez rząd. Po zatwierdzeniu go przez parlament, laptopy mają trafić natychmiast do szkół, które zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji/Polsat News.