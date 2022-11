Od dawna mówi się, że Apple pracuje nad swoim własnych składanym iPhonem, ale wciąż nie jest gotowe na jego prezentację. Być może to kwestia problemów konstrukcyjnych, być może amerykański gigant wcale nie chce wchodzić na ten rynek. W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej plotek i przecieków, że to nie iPhone będzie pierwszym urządzeniem Apple z elastycznym ekranem. Czy będzie to iPad? Sprawa wygląda dość dziwnie, ale zdaniem analityków, ma być właśnie tym, który zadebiutuje jako pierwszy i przetrze szlaki przed ewentualnym iPhonem, który zmagać by się musiał ze sporą konkurencją Nie da się jednak ukryć, że dopóki Apple nie sięgnie po technologię, inni nadal będą mieli ogromny problem ze sprzedażą jej światu - o czym może świadczyć dość średnie zainteresowanie obecnymi składakami.

Zanim jednak do sklepów trafi pierwszy składany iPhone, tego typu urządzenie przygotowali... Chińczycy. A przynajmniej Youtuberzy z Chin, którzy kilka dni temu opublikowali film, w którym opisują cały proces powstawania iPhone'a V - składanego, w pełni funkcjonalnego iPhone'a z elastycznym ekranem i rozwiązaniami, które ekipa z kanału 科技美学 (Technology Aesthetics) podebrała z konkurencyjnych smartfonów.

Tak będzie wyglądał składany iPhone? Chińczycy wyprzedzili Apple

W 17-minutowym materiale, oprócz skopiowanych, typowych elementów prezentacji Apple związanych z cechami nowych iPhone'ów, chiński Youtuber prowadzi rozważania na temat samego ekranu i tego, co zrobić, by nie musieć korzystać z ekranów innych niż ten pochodzący z iPhone'a X - i najwyraźniej ekipie udało się zmodyfikować go w taki sposób, że z płaskiego stał się elastycznym ekranem dla iPhone'a V. Zadanie to jednak nie było takie łatwe i wymagało wielu miesięcy prób, gdzie nawet najmniejszy błąd kończył się uszkodzeniem samego wyświetlacza. Jednak sam ekran to nie wszystko. Należy jeszcze zająć się inną ważną kwestią - obudową, w której zostanie on osadzony. Po wielu testach Chińczycy doszli do wniosku, że najlepiej sprawdzi się tu rozwiązanie zastosowane w Motorola Rarz - popularnego składaka. Jednak zamiast brać całą obudowę, postanowili oni skorzystać wyłącznie z zawiasów, które zostały połączone ze zmodyfikowaną obudową iPhone'a pozwalającą uzyskać w pełni składaną i rozkładaną konstrukcję.

W sieci już pojawiają się komentarze wskazujące, że to video to umiejętnie przygotowany fake, który ma na celu jedno - przyciągnięcie widzów i uwagi. I jeśli to prawda, twórcom to zadanie udało się doskonale. I cały świat o tym mówi. Nie da się jednak ukryć, że materiał ogląda się z zaciekawieniem. Nie codziennie mamy możliwość obejrzenia tego typu eksperymentów, gdzie z dwóch zupełnie odmiennych urządzeń elektronicznych powstają takie rezultaty, które w dodatku mają działać w pełni sprawne. Pod warunkiem oczywiście, że założymy, że wszystko, co widzimy na wideo, jest prawdą. A jaka jest rzeczywistość? Zapewnie nigdy się tego nie dowiemy - chyba, że Youtuber postanowi jeszcze bardziej zmonetyzować swój pomysł i wystawi składanego iPhone'a V na sprzedaż. Coś mi mówi, że znajdzie się wielu chętnych, by dostać tego typu urządzenie.