Plus i T-Mobile pozamiatali. Wzorowo traktują klientów!

Plus na początku czerwca, T-Mobile wczoraj znacznie uprościli swoją w zasadzie całą ofertę, z myślą o wygodzie klientów. Obaj operatorzy przy konstruowaniu nowej oferty opierali się na wynikach badań konsumentów, - aczkolwiek czy trzeba było do tego przeprowadzania specjalnych badań?

Jeśli ktoś kupuje dziś jedną usługę, dajmy na to abonament komórkowy — wielkiej filozofii tu nie ma. Problem pojawia się, gdy chcemy dokupić kolejną czy dwie kolejne usługi — zwykle jest to internet i telewizja.

Reklama

Do tej pory, by sprawdzić wszystkie te warianty i porównać ceny u operatorów, musieliśmy się przekopać przez w zasadzie całe menu na stronach operatorów na wielu zakładkach przeglądarki. Do tego warto było zapisywać to gdzieś na boku, na wypadek przypadkowego zamknięcia którejś z zakładek.

Średnio wygodne i proste? Oczywiście,- nie dziwi więc, że badania pokazują, iż 94% klientów oczekuje prostoty, te 6% pewnie nie kupuje nic przez internet.

Niemniej dobrze,- późno, bo późno, ale wpadli na to już Plus z T-Mobile. Jestem absolutnie przekonany o tym, że zrobią to też teraz Orange z Play. Zobaczmy i porównajmy na razie wykonanie tego przez Plusa i T-Mobile. Opisową koncepcję ich nowej oferty znajdziecie w podlinkowanych wyżej wpisach, tu skupimy się na tym, jak to wygląda w praktyce.

Łączenie usług w Plusie i T-Mobile

Koncepcja Plusa na oferty łączone, opiera się na dedykowanej stronie, na której możemy wybrać interesujące na usługi i przejść dalej w celu sprawdzenia ich ceny.

Za abonament komórkowy z limitem 180 GB transferu danych ze światłowodami z limitem 600 Mb/s zapłacimy tu łącznie 80 zł miesięcznie, czyli po 40 zł miesięcznie.

Chcemy w smartfonie internet bez limitu danych i prędkości i zwiększyć prędkość światłowodów do 1 Gb/s, przesuwamy suwak i mamy cenę.

T-Mobile też udostępnił dedykowaną stronę dla łączenia usług, gdzie możemy wybrać interesujące nas usługi i od razu podejrzeć ceny wybranego wariantu. Abonament komórkowy z pełnym no limit na wszystko i światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s kosztują tu 75 zł, czyli po 37,50 zł za usługę.

Reklama

Chcemy zwiększyć prędkość światłowodów, wybieramy z menu rozwijanego prędkość do 900 Mb/s i podglądamy koszty po prawej.

Przypominam, że cały czas operujemy na dwóch zakładkach w przeglądarce — Plusa i T-Mobile, w obu przypadkach są to formularze wbudowane na jednej stronie — to nie są kolejne podstrony.

Reklama

Dzięki temu, jeśli w procesie wyboru usług stwierdzimy, że potrzebujemy jeszcze telewizji — w Plusie korzystamy z przycisku Wróć, zaznaczamy telewizję i sprawdzamy cenę.

T-Mobile pozbył się jednego kroku w tym procesie, bo wystarczy kliknąć panel z telewizją obok.

U każdego z tych operatorów na bieżąco możemy podejrzeć wszystkie koszty wybranych usług (łącznie z rabatami czy opłatami z osprzęt), zrezygnować z jednej w całym procesie, włączyć ponownie. Nic się nie kasuje, nie trzeba od nowa przechodzić procesu wyboru, zmieniać, szukać zakładek w przeglądarce.

Niewątpliwie to duży krok naprzód w wygodzie i prostocie dla klientów. Łatwo sobie wyobrazić, że w momencie gdy wszyscy operatorzy wprowadzą to u siebie, porównywanie ofert skróci się maksymalnie.

Powyższe porównanie było najszybszym, jakie zrobiłem dla Was do tej pory, jeśli chodzi o wybór do trzech usług i to u dwóch operatorów. Więcej czasu zajmowało mi do tej pory takie samo porównanie wszystkich wariantów u jednego operatora.

Stock Image from Depositphotos.