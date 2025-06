Zupełnie nowa oferta T-Mobile - ma zmienić zasady gry na rynku

T-Mobile zwraca tu uwagę na wyniki przeprowadzonego badania, które jasno wskazują, iż klienci są zagubieni w mnogości ofert i pakietów do wyboru - oczekują wygody i prostoty, co jest dla nich teraz kluczowe w wyborze właściwej dla siebie oferty.

Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska:

W T-Mobile od zawsze stawialiśmy na innowacje. Wielokrotnie jako pierwsi wprowadzaliśmy rozwiązania technologiczne, o których inni dopiero myśleli. Dziś najwyższa jakość usług pozostaje dla nas priorytetem, ale nie chcemy brać udziału w wyścigu o gigabajty czy prędkości. Zmieniamy zasady gry. Przestajemy patrzeć na łączność jako zbiór usług, ale jako podstawową potrzebę każdego człowieka. Dlatego jako pierwsi mówimy „dość” skomplikowanym planom taryfowym. Zastępujemy je jedną, prostą, bezpieczną i w pełni nielimitowaną taryfą. Od teraz wszystko będzie po prostu.

Ten fakt przyświecał T-Mobile przy konstruowaniu zupełnie nowej oferty, która w przypadku abonamentu komórkowego opierać się będzie teraz tylko na jednej taryfie bez żadnych limitów.

Jeden abonament komórkowy w T-Mobile

Od teraz w ofercie T-Mobile będzie można zamówić jeden abonament komórkowy w cenie 75 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz internet bez limitu danych i prędkości. Do tej pory w tej cenie dostępny był abonament z internetem bez limitu danych, ale z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s.

Co, jeśli chcemy zamówić więcej niż jeden numer w T-Mobile? Ten sam abonament komórkowy będzie kosztował wówczas 55 zł za każdy kolejny numer na koncie.

Dodatkowo, już jako opcja - za 20 zł miesięcznie, można dokupić zestaw usług takich jaki Bezpieczne Surfowanie, Ubezpieczenie Urządzenia Komfort i Bezpieczna Rodzina +.

Abonament komórkowy ze światłowodami i telewizją w T-Mobile

Najciekawiej jest jednak w przypadku łączenia usług ze światłowodami. Okazuje się, że dostajemy tu internet w zasadzie za darmo. Pakiet abonamentu komórkowego bez żadnych limitów i światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s będzie kosztował również 75 zł miesięcznie, czyli 37,50 zł za każdą z usług, którą niemal każdy z nas potrzebuje.

Jeśli dobierzemy do tego pakiet telewizyjny M ze 147 kanałami, łączny koszt tych trzech usług rośnie do 125 zł miesięcznie. Chcemy większą prędkość światłowodów? Dopłacamy 20 zł miesięcznie za prędkość do 900 Mb/s.

Domowy internet mobilny bez limitu

Pozostaje pytanie, co z klientami, którzy nie są jeszcze w zasięgu światłowodów? Mogą skorzystać z oferty na internet mobilny bez limitu danych i prędkości (w strefie domowej) za 80 zł miesięcznie - wcześniej taki pakiet (dostępny był tylko w ofercie z anteną zewnętrzną) kosztował 155 zł miesięcznie.

W nowej ofercie będzie więc niemal dwa razy tańszy dla wszystkich chętnych. Co, jak potrzebujemy też abonamentu komórkowego? Wówczas koszt usługi jest rabatowany za łączenie usług do kwoty 60 zł miesięcznie. Z kolei, jeśli będziemy potrzebowali zestawu z anteną zewnętrzną, będzie to koszt 20 zł miesięcznie.

Nielimitowany internet w roamingu UE

Na koniec też mocna nowość na rynku - pakiet nielimitowanego internetu mobilnego za 49 zł do wykorzystania przez 14 dni w roamingu UE (w terminie 90 dni od wykupienia pakietu).

Maksymalnie można wykupić dwa takie pakiety do 30 września 2025 roku, a więc łącznie będzie to 28 dni nielimitowanego internetu w krajach UE (strefa roamingowa 1A).