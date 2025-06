Play z bombową ofertą na abonament z flagowym Samsungiem. Nigdzie nie ma taniej

Jeśli nosicie się właśnie z zakupem nowego smartfona Samsung Galaxy S24 FE, jak macie taką możliwość przenoście swój numer do Play - abonament komórkowy z pełnym no limit na wszystko dostaniecie w zasadzie za free.

Zwykle jak opisujemy Wam promocje na abonament komórkowy ze smartfonem, zwracamy uwagę na jej opłacalność. Jak wyliczamy taką opłacalność? Porównujemy łączny koszt zakupu smartfona i abonamentu komórkowego przez całą umowę, z łącznym kosztem zakupu tego samego urządzenia w sklepie wraz z porównywalną ofertą bez zobowiązania (z miesięcznym

okresem zobowiązania, na kartę lub w subskrypcji). No i wiadomo, że jak u operatora wychodzi to taniej niż w opcji rynkowej - wato rozważyć zakup smartfona w abonamencie.

No to sprawdzamy. Aktualnie Samsung Galaxy S24 FE do kupienia jest w jednym z najpopularniejszych elektromarketów za 2 802,47 zł lub w 40 ratach 0% po 70,06 zł. Dla naszego porównania obniżymy liczbę rat do 24, wyjdzie z tego kwota 116,77 zł miesięcznie.

Samsung Galaxy S24 FE z abonamentem no limit w Play

Przenosząc teraz numer do abonamentu Play, możemy wybrać pakiet w promocji (potrwa jeszcze 5 dni) - Oferta L za 55 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz internet bez limitu danych i prędkości.

Dobierając do niego smartfona Samsung Galaxy S24 FE, jego cena zostanie obniżona o połowę, z 2 899 zł do 1 449 zł.

Uwzględniając nawet cenę rynkową za tego smartfona - 2 802,47 zł i odejmując od niej jego koszt w Play 1 440,00 zł, daje nam to kwotę 1 362,47 zł oszczędności, czyli uśredniając 56,77 zł miesięcznie przez całą umowę.

Tak więc widać już gołym okiem, że sam nielimitowany abonament za 55 zł miesięcznie, dostaniecie tu w zasadzie za darmo i nie ma co liczyć tu jeszcze jakiejś oferty bez zobowiązania, bo musiałaby kosztować 0 zł przez 2 lata.

Niemniej sprawdźmy jeszcze dla porównania, jak to wygląda obecnie u innych operatorów, bo wszyscy udostępniają już abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości.

Samsung Galaxy S24 FE w ofertach innych operatorów

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie no limit Orange

W abonamencie Plan L za 95 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy, wiadomości i internet), przy przeniesieniu numeru przez pół roku nie płacimy za niego oraz przez 3 miesiące nie płacimy rat.

Tak więc sam abonament będzie nas kosztował średnio 71,25 zł miesięcznie, a smartfon 100,40 zł miesięcznie - łącznie 171,65 zł miesięcznie.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie no limit Plus

W Plusie abonament komórkowy no limit na wszystko kosztuje 90 zł miesięcznie, do tego smartfon Galaxy S24 FE 127,92 zł miesięcznie, łącznie będzie to koszt 217,92 zł miesięcznie (+opłata na start - 349 zł).

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie no limit T-Mobile

Od dziś w ofercie T-Mobile nie ma dylematów, dostępny jest jeden pakiet nielimitowanego abonamentu komórkowego za 75 zł miesięcznie.

Z kolei smartfon Galaxy S24 FE będzie nas tu kosztował 100 zł miesięcznie, a więc razem 175 zł (+opłata na start 449 zł).