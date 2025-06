Tylko jeden operator nie ma takiej oferty do telefonu - a szkoda

Tanie oferty bez zobowiązania do telefonu u naszych telekomów to temat, który opisujemy na Antyweb dość szeroko. Skupialiśmy się jednak w tym na klientach indywidualnych, a są przecież firmy — zwłaszcza te mniejsze (JDG), które nie chcą przepłacać w tym zakresie i jednocześnie nie wiązać się z operatorem na 2 lata.

Postanowiłem więc przejrzeć dziś wszystkie oferty bez zobowiązania u naszych operatorów dla firm i okazało się, że tylko jeden operator nie umożliwia takiej opcji.

Reklama

Mowa o T-Mobile, który to w ramach dwóch swoich submarek — Heyah 01 i Red Bull Mobile z tanimi ofertami komórkowymi, wprawdzie pracuje nad jej udostępnieniem, ale do dziś się to nie wydarzyło.

Na co w Orange, Play i Plus możemy liczyć? Sprawdźmy najpierw oferty w markach własnych, a później rzucimy okiem na oferty operatorów wirtualnych.

Z uwagi na to, że różni operatorzy, podają różne kwoty (z VAT lub bez VAT), będę tu operował kwotami brutto.

Dla uproszczenia i przejrzystości wpisu ograniczę się też do ofert z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS — nie będę już o tym wspominał pod każdym z wymienionych niżej pakietów.

Tania oferta bez zobowiązania dla firm w Orange

W ofercie Orange dostępna jest jedna oferta bez zobowiązania dla firm — subskrypcja Orange Flex.

Do wyboru są trzy pakiety w cenie:

35 zł z limitem 75 GB transferu danych,

50 zł z limitem 150 GB transferu danych,

80 zł bez limitu transferu danych i prędkości.

Tania oferta bez zobowiązania dla firm w Play

Play niezbyt chwali się tym, że ma tanią ofertę dla firm, można to odkryć dopiero w procesie zamówienia abonamentu (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) w Virgin Mobile.

Reklama

Tutaj skorzystamy z aż czterech pakietów w cenie:

20 zł z limitem 20 GB transferu danych (60 GB po 2 latach stażu),

30 zł z limitem 60 GB transferu danych (180 GB po 2 latach stażu),

35 zł z limitem 80 GB transferu danych (240 GB po 2 latach stażu),

40 zł z limitem 100 GB transferu danych (300 GB po 2 latach stażu).

Tania oferta bez zobowiązania dla firm w Plusie

W submarce Plush dla firm skorzystamy z kolei z dwóch pakietów w cenie:

Reklama

25 zł z limitem 40 GB (200 GB po 2 latach stażu),

40 zł z limitem 80 GB (300 GB po 2 latach stażu).

Tanie oferty dla firm bez zobowiązania u operatorów wirtualnych

W zasięgu Orange i Plus

Z zasięgu dwóch operatorów skorzystamy w ofercie dla firm w Lajt Mobile w trzech pakietach:

25 zł z limitem 10 GB transferu danych,

37 zł z limitem 30 GB transferu danych,

49 zł (pierwsze 6 miesięcy 37 zł) z limitem 60 GB transferu danych.

W zasięgu Play

W zasięgu Play dostępna jest oferta dla firm u dwóch operatorów - Mobile Vikings oraz PR1V.

Mobile Vikings to cztery pakiety w cenie:

25 zł z limitem 30 GB transferu danych,

30 zł z limitem 80 GB transferu danych,

35 zł z limitem 120 GB transferu danych,

45 zł z limitem 180 GB transferu danych.

PR1V natomiast to jeden, ale za to soczysty pakiet z limitem 150 GB transferu danych w cenie 35 zł miesięcznie.

W zasięgu Plus

Na koniec została jeszcze jedna oferta operatora wirtualnego w zasięgu Plusa - Otvarta.

Reklama

Są tu cztery pakiety, ale trzy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości w cenie: