Koniec opłat za przedłużenie numeru? UOKiK bierze się za operatorów

Play wprowadził dla użytkowników ofert „Play na Kartę OdNowa” oraz „Play na Kartę 3.0” dodatkową opłatę za utrzymanie numeru. Zmiana ta została wdrożona przez firmę samodzielnie, bez odpowiedniej podstawy prawnej ani zapisów umownych uprawniających do takiego działania, co zdaniem UOKiK, może prowadzić do naruszenia praw zbiorowych konsumentów.Opłata ta, w wysokości 5 zł, jest pobierana od tych klientów, którzy w danym miesiącu nie wykonają określonych przez operatora czynności.

W praktyce oznacza to, że opłata może być naliczana regularnie, nawet jeśli abonent korzysta z zakupionych usług lub odbiera połączenia. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie praktyki mogą być niezgodne z zasadami uczciwości i w znacznym stopniu szkodzić interesom konsumentów. Kluczową cechą usług przedpłaconych jest bowiem swobodny dostęp do środków na koncie oraz możliwość samodzielnego decydowania o ich wydatkowaniu. Decyzja o doładowaniu konta lub zakupie dodatkowych usług nie powinna być wymuszana przez operatora.

Presja związana z ryzykiem naliczania opłat za utrzymanie numeru w kolejnych cyklach rozliczeniowych może sprawić, że konsumenci będą korzystać z usług w większym zakresie niż wynikałoby to z ich rzeczywistych potrzeb. Innymi słowy, konsumenci, chcąc zapobiec pobraniu środków znajdujących się na koncie, mogą podejmować aktywności, których nie podjęliby, gdyby nie zastosowane postanowienia umowne.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

UOKiK krytyczny wobec Play. Za dodatkowe opłaty przedłużające ważność numeru

Podobne zastrzeżenia zgłaszają sami klientów sieci Play, którzy uważają, że nowa opłata za utrzymanie numeru w ramach oferty OdNowa to forma przymusu do korzystania z usług operatora, nawet jeśli w rzeczywistości nie są one potrzebne. Prezes UOKiK zwraca uwagę na to, że Play traktuje utrzymanie numeru jako odrębną usługę, mimo iż jest to integralna część świadczenia usług telekomunikacyjnych i obowiązek operatora. Warto dodać, że w ofercie operatora dostępne są także karty bez opłat za utrzymanie numeru, przy zachowaniu pełnej obsługi klienta.

Play tłumaczy swoim klientom, że w opłacie za „utrzymanie numeru” mieści się przydzielenie numeru telefonu, zapewnienie jego działania w sieci, pozostawanie w gotowości do świadczenia usług, zapewnienie obsługi klienta oraz możliwości odbierania połączeń, SMS-ów i MMS-ów oraz korzystania z innych usług bez odrębnej opłaty. Pomija przy tym fakt, że niektóre z wymienionych to obowiązki operatora wynikające z faktu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. To mniej więcej tak, jakby taksówkarz do rachunku za przejazd doliczał dodatkowo koszt raty leasingowej, tankowania, ubezpieczenia czy przeglądu technicznego pojazdu

Prezes Urzędu

Jednak sprawa nie dotyczy wyłącznie sieci Play. UOKiK informuje, że podobne postępowania są prowadzone w sprawie działań innych telekomów – zarzuty postawione są Orange Polska. Jeśli się potwierdzą, spółkom grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu. Jakie to kwoty? Niestety rzeczywistość pokazuje, że stosunkowo niewielkie. Jakiś czas temu UOKiK nałożył na wiele firm tego typu kary i nie są one specjalnie dotkliwe. Wystarczy przypomnieć sytuację Opinie.pro i SN Marketing, które zostały ukarane przez Prezesa UOKiK za sprzedawanie i umieszczanie fałszywych recenzji i ocen sklepów zamieszczanych w sieci. Pierwsza z nich została ukarana kwotą 40 tys. zł, druga 30 tys. zł. Z drugiej jednak strony Allegro ma zapłacić ponad 200 mln złotych kary za praktyku utrudniające konkurencję. Wszystko zależy od skali i obrotów firm, na które są one nakładane.