Zostali w domu i grali w gry. Rekord na Steamie pobity, takiego zainteresowania nie było jeszcze nigdy!

Jak wyglądają ostatnie dni: wszyscy wiemy. Najlepiej zostać w domu i nie wychodzić tak długo, aż sytuacja się nie unormuje. Dlatego też świat rzucił się do nadrabiania zaległości w serialach, filmach, książkach i… grach wideo. Te ostatnie zresztą dają namiastkę normalności, zwłaszcza w trybie online, gdzie możemy spędzać czas ze znajomymi, ciesząc się wspólną zabawą. Nic też, oczywiście, nie stoi na przeszkodzie, by spędzać ten czas w pojedynkę przy grach bez trybu wieloosobowego, co wolicie. Jedno jest pewne: w miniony weekend zostały pobite steamowe rekordy!