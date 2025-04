Kupujesz Nintendo Switch 2? Z tych akcesoriów już nie skorzystasz

Wczorajsza pełna prezentacja Nintendo Switch 2 to wiele zaskoczeń. Zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Konsola trafi do sprzedaży na początku czerwca, jednak jej zakup może być trudny – głównie za sprawą sposobu, w jaki Nintendo chce walczyć ze skalperami. Nie da się jednak ukryć, że zainteresowanie będzie ogromne więc dodatkowe ograniczenia, w postaci priorytetowego traktowania wiernych fanów może przynieść oczekiwane skutki. Bo chyba nikt nie chce powtórki z rozrywki, gdzie zaraz po premierze Nintendo Switch konsol nie dało się normalnie kupić w wielu krajach.

Japończycy już jakiś czas temu zapowiadali, że są świadomi potencjalnego problemu, ale przygotowania idą pełną parą i magazyny mają być wypchane po brzegi i każdy zainteresowany powinien mieć szansę na zakup konsoli. Gracze czekali wiele lat na następcę sprzętu, który do sprzedaży trafił w 2017 r. Od tego czasu z pewnością zaopatrzyli się w potężny zestaw akcesoriów, które doskonale sprawdzały się z obecnym Switchem. A jak będzie z ich kompatybilnością na nowej generacji?

Nintendo zaprezentowało listę oficjalnych akcesoriów Nintendo Switch, które będą oraz nie będą działać na Nintendo Switch 2. Warto więc przed zakupem nowej konsoli sprawdzić, które z nich będzie można wykorzystać.

Nintendo Switch 2 – lista niekompatybilnych akcesoriów

Regulowana podstawka ładująca do Nintendo Switch

Stacja dokująca Nintendo Switch

Zasilacz sieciowy Nintendo Switch – może być jednak wykorzystywany do ładowania samej konsoli

Kabel HDMI dołączony do konsoli Nintendo Switch

Paski do Joy-Conów

Uchwyt do Joy-Conów

Uchwyt ładujący do Joy-Conów

Kierownica do Joy-Conów

Pasek na nogę (element zestawu do Ring Fit Adventure nie działa z Joy-Con 2)

Ring-Con (element zestawu do Ring Fit Adventure nie działa z Joy-Con 2)

Nakładki Battery Pack do Joy-Conów

Podstawka do ładowania Joy-Conów

Karty microSD

Nintendo Switch 2 – lista kompatybilnych akcesoriów

Kontrolery Joy-Con łączące się z Nintendo Switch 2 bezprzewodowo

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Entertainment System Controller

Super Nintendo Entertainment System Controller

Nintendo 64 Controller

Nintendo GameCube Controller Adapter

Lista niekompatybilnych akcesoriów od Nintendo do Nintendo Switch, które nie będą działały z Nintendo Switch 2 jest długa, ale nie powinno to martwić większości użytkowników, gdyż są to dedykowane produkty poprzedniej generacji konsoli. Podobnie będzie w przypadku producentów zewnętrznych, którzy na przestrzeni ostatnich 8 lat wypuścili na rynek szereg akcesoriów, po które chętnie sięgali gracze.

Akcesoria do Nintendo Switch 2. Nintendo szykuje ich cały katalog

Ale z pewnością już powstają rozwiązania dedykowane "dwójce". Nowe etui, nowe stacje ładowania, przejściówki i inne akcesoria, dzięki którym korzystanie z Nintendo Switch 2 będzie jeszcze wygodniejsze. Szczegóły produktów z logo Nintendo już poznaliśmy, a w sprzedaży pojawią się m.in.: