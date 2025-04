Steel Hunters we wczesnym dostępie. Gracze mogą wcielić się w mecha-łowcę

Studio Wargaming oficjalnie udostępniło graczom swoją najnowszą produkcję – Steel Hunters. Gra z gatunku hero shooter, w której kluczową rolę odgrywają mechy, przeszła w fazę wczesnego dostępu, dając użytkownikom możliwość testowania jej przed pełnoprawną premierą. Produkcja łączy w sobie mechaniki battle royale oraz extraction, a starcia odbywają się w trybie PvPvE, wymagającym zarówno walki z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, jak i z innymi graczami.

Reklama

Steel Series to WoT dla fanów mechów

W Steel Hunters gracze przejmują kontrolę nad potężnymi maszynami bojowymi zwanymi Łowcami. Każdy z siedmiu dostępnych mechów wyróżnia się unikalnymi umiejętnościami i możliwością personalizacji. Rozgrywka toczy się na trzech różnorodnych mapach: Crimson Ridge, Maryland Heights i Stonecutter Keep. Środowisko jest dynamiczne i podatne na zniszczenia, co dodaje realizmu i zmusza graczy do strategicznego podejścia do walki.

Wraz z wczesnym dostępem twórcy wprowadzili nowe rozwiązania dotyczące progresji postaci. Dotychczasowy czterotorowy system rozwoju został zastąpiony przez uproszczone drzewko umiejętności, które umożliwia bardziej przejrzysty rozwój Łowców. Ponadto nowym głównym trybem gry stał się Last Stand, który zastąpił Starfall Harvest.

Jednym z istotnych udogodnień dla graczy jest brak resetu postępów – oznacza to, że wszelkie zdobyte przedmioty i doświadczenie pozostaną na kontach użytkowników, nawet po premierze pełnej wersji gry.

Wargaming zapowiada aktywną współpracę ze społecznością graczy, która ma pomóc w dopracowaniu gry przed oficjalnym debiutem. Twórcy planują zbierać opinie użytkowników, poprawiać balans rozgrywki oraz dodawać nową zawartość. Początkowy okres wczesnego dostępu odbędzie się bez systemu monetyzacji, co ma pozwolić na pełne skupienie się na samej rozgrywce.

Równocześnie z premierą wczesnego dostępu wystartowała pierwsza przepustka bitewna, która potrwa do 29 kwietnia. W ramach progresji gracze będą mogli zdobywać nowe skórki, kredyty oraz wzmocnienia dla swoich Łowców.

Grafika: materiały prasowe