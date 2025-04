Nintendo ma sposób na skalperów. Kupisz konsolę, jeśli faktycznie grasz

Premiera konsoli Nintendo Switch 2 będzie mogła z powodzeniem kandydować do miana najważniejsze wydarzenia na rynku gier w tym roku. Patrząc na specyfikację, chętnych do zakupu nie powinno zabraknąć. Podobnie jak tych, którzy będą chcieli na tym zarobić. Japończycy mają jednak na to sposób.

Konsola Nintendo Switch 2 trafi do sklepów dopiero na początku czerwca, ale już za tydzień będzie można ją zamawiać w przedsprzedaży. To powinno pozwolić Japończykom na lepsze oszacowanie popytu i przygotowanie odpowiedniej liczby urządzeń na premierę. Mając jednak w pamięci co działo się gdy na rynku debiutowało PlayStation 5, Nintendo szykuje mechanizm, który pozwoli się obronić przed tak zwanymi "skalperami". To osoby, które wykupują dostępne konsole ze sklepów tylko po to aby odsprzedać je innym, ale po zawyżonej cenie. Japoński pomysł powinien ten proceder ukrócić.

Reklama

Nintendo Switch 2 tylko dla graczy

Przedsprzedaż Nintendo Switch 2 w Europie ruszy już 8 kwietnia, ale na dobrą sprawę do dnia premiery nie możemy być pewni, że dostaniemy konsolę w pierwszej kolejności, bo dystrybutorzy nie mają jeszcze fizycznie sprzętu. Największe szanse mogą być podczas zakupu bezpośrednio od Nintendo, co możliwe jest obecnie w USA i Kanadzie. I to właśnie w tym przypadku Japończycy zastosowali bardzo ciekawą strategię. Już teraz można zarejestrować się na dedykowanej stronie aby otrzymać zaproszenie do zakupu jak tylko będzie to możliwe. Takie zaproszenie ważne jest tylko 72 godziny i nie może być scedowane na osobę trzecią.

Jeszcze ciekawiej jest jeśli chodzi o klucz przyznawania takich zaproszeń. Otóż nie będzie to forma "kto pierwszy ten lepszy". W pierwszej kolejności zaproszenie do zakupu dostaną gracze, na których koncie aktywna jest usługa Nintendo Online oraz mogą pochwalić się przynajmniej 50 godzinami spędzonymi w grach na Nitendo Switch przed 2 kwietnia 2025 roku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zaproszenia przyjdą do osób, które faktycznie korzystają z konsoli. Dopiero gdy pula tych osób zostanie wyczerpana, a konsole będą dale dostępne, zaproszenia otrzymają chętni, którzy nie spełniają tych warunków. Trzeba przyznać, że to bardzo dobra strategia, która powinna ułatwić zakup konsoli w sugerowanej cenie 449 USD.