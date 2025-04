Amazon rozpieszcza fanów FPS-ów. Pospiesz się, by odebrać hit

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy dostęp do katalogu filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video. To także oferta dla graczy w ramach Prime Gaming oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. W obecnym rozdaniu znajdziemy prawdziwe perełki, w tym Wolfenstein: The Old Blood, które serca graczy skradło w już w 2015 roku.

The Old Blood to osobny dodatek do docenionej przez krytyków, pierwszoosobowej strzelanki akcji i przygody, Wolfenstein: The New Order. Opowieść ta, podzielona na osiem rozdziałów i zawierająca dwie, przeplatające się z sobą historie, zawiera wszystko, z czego znane jest studio MachineGames – mrożącą krew w żyłach akcję, wciągającą fabułę oraz dynamiczną walkę pierwszoosobową. Jako bohater wojenny, B.J. Blazkowicz, wykorzystaj nowe rodzaje broni, takie jak karabin powtarzalny czy wystrzeliwujący granaty Kampfpistole, i spróbuj powstrzymać nacierającą nazistowską machinę wojenną. Wykorzystaj rury, które możesz chwycić w obie ręce i wspiąć się po nich na ściany. Użyj ich też, aby brutalnie zlikwidować zupełnie nowych nazistowskich przeciwników.

Gra w ramach Prime Gaming dostępna jest jako dwa oddzielne kody do zrealizowania w sklepie Microsoftu. Jeden na wersję dla PC, drugi odblokowuję grę na konsolach Xbox.

Wolfenstein: The Old Blood i inne hity w Amazon Prime Gaming. Warto skorzystać

Wolfenstein: The Old Blood to jednak tylko z niektórych pozycji czekających na graczy posiadających abonament Amazon Prime. Prime Gaming każdego miesiąca obfituje w tytuły, w które w warto zagrać. Choć w większości przypadków są to pozycje od mniejszych twórców, tak na liście zawsze znajdzie się hit od dużych studiów i popularnych wydawców. W tym rozdaniu jest naprawdę w czym wybierać: