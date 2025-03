Hit Nintnedo trafi do kin. Jest data premiery

Nintendo bez większych fajerwerków dzieli się jedną z najważniejszych informacji, na którą czekają fani serii "The Legend of Zelda". Po serii świetnie sprzedających się gier przyszła pora na film kinowy. I to w pełni aktorski!

"Super Mario Bros. Film" to jeden z najpopularniejszych tytułów 2023 r. Produkcja, za którą odpowiada Nintendo, studio Illumination oraz Universal Pictures przyciągnęła do kin rzeszy widzów – nie tylko fanów wąsatego hydraulika, którego przygody przeżywamy od lat 80. ubiegłego wieku. Na całym świecie kinowe przygody Mario przyniosły rekordowe pieniądze – ponad 1,36 mld dolarów stając się jednocześnie pierwszą w historii adaptacją gier wideo, której udało się przekroczyć miliard dolarów. Już przed premierą, szef Nintendo wspominał, że firma zainteresowana jest stworzeniem większej liczby produkcji opowiadających historię innych bohaterów, które japońska korporacja ma w swoim portfolio.

I na konkrety nie trzeba było długo czekać. Kolejnym filmem ze świata Nintendo będzie "The Legend of Zelda". To bez wątpienia jedna z najmocniejszych marek, jakie Japończycy mają w swoim portfolio. Wystarczy popatrzeć na sprzedaż ostatnich gier z serii dostępnych na Nintendo Switch. Wraz z ostatnim podsumowaniem kwartału, dowiadujemy się, że The Legend of Zelda: Breath of the Wild sprzedało się w nakładzie 32,62 mln egzemplarzy, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom przekroczyło liczbę 21 mln sprzedanych sztuk. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, które na rynku pojawiło się pod koniec września ubiegłego roku w kilka miesięcy rozeszło się w nakładzie blisko 4 mln sztuk. Nie dziwne więc, że Nintendo szuka dodatkowych sposobów przyciągnięcia uwagi graczy i widzów i zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Kinowa Zelda z datą premiery. Przygody Linka już w przyszłym roku!

Szczegółów na temat kinowego "The Legend of Zelda" praktycznie nie znamy. Wiemy, że Nintendo współpracuje z Sony Pictures, które współfinansuje projekt i odpowiada za dystrybucję na całym świecie. Na fotelu reżysera zasiada Wes Ball, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak seria "Więzień labiryntu", czy "Królestwo Planety Małp" z 2024 r. Producentami będą Avi Arad oraz Shigeru Miyamoto, twórca wielu serii Nintendo, w tym "The Legend of Zelda".

Japończycy nie zdradzają niczego związanego z obsadą i tego, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w kinach. Ostatnie miesiące pełne były plotek na temat tego, kto mógłby wcielić się w rolę głównych bohaterów – Linka i tytułowej księżniczki Zeldy – głównie w kontekście fanowskich teorii i życzeń. Fani w roli Zeldy widzą m.in. Hunter Schafer. Aktorka, która zasłynęła z roli Jules Vaughn w serialu HBO "Euforia" wielokrotnie w mediach społecznościowych wyrażała zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie, jednak żadnych oficjalnych komunikatów w tej kwestii nie znamy.

Znamy natomiast inny ważny szczegół – datę premiery filmu. Nintendo udostępniło wczoraj nową aplikację mobilną Nintendo Today, która ma być swoistym centrum informacyjnym o nowościach pochodzących z japońskiej firmy. I pierwszym, dużym newsem jest właśnie krótki teaser zdradzający, że film aktorski "The Legend of Zelda" pojawi się na ekranach kinowych na całym świecie dokładnie za rok, a konkretnie 26 marca 2027. Można więc podejrzewać, że najbliższych tygodniach i miesiącach ruszy maszyna promocyjna i w końcu pojawią się konkrety na temat tego, kto zagra główne role.