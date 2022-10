Kupujemy mikrofon. Jaki model wybrać?

Mikrofony przez te wszystkie lata mocno ewoluowały. Nie jest to już sprzęt zarezerwowany tylko dla profesjonalnych studiów czy zastosowań scenicznych. Profesjonalne urządzenia tego typu coraz częściej goszczą w naszych domach oraz biurach, gdzie są wykorzystywane do nagrywania podcastów, prowadzenia webinarów, streamowania gier i nie tylko. Nie wspomnę tutaj już o artystach nagrywających swój wokal czy grę na instrumencie. A to ciągle nie koniec, bo dobry mikrofon może być tez po prostu wykorzystany do karaoke podczas spotkania ze znajomymi.

Mikrofony na ogół dzielimy na dwie kategorie – dynamiczne oraz pojemnościowe. Nie należy jednak tego podziału rozpatrywać w kategoriach lepsze – gorsze, bo obie kategorie mają swoje mocne i słabe strony.

Mikrofony dynamiczne teoretycznie są uznawane za prostsze i tańsze konstrukcje, które nie wymagają dodatkowego zasilania. Są też dość wytrzymałe i odporne na niesprzyjające warunki otoczenia. W praktyce wykorzystuje się je głównie do głośnych i żywych dźwięków z uwagi na to, że są po prostu mniej czułe niż mikrofony pojemnościowe. Mogą zatem nie uchwycić tak wielu detali, co… ma swoje zalety. Otóż mikrofony dynamiczne doskonale sprawdzają się w warunkach domowych, gdzie w tle szumi komputer, a za oknem jeżdżą samochody. Wówczas postawienie na taki mikrofon jest zdecydowanie lepszym pomysłem.

Mikrofony pojemnościowe to znacznie bardziej skomplikowane konstrukcje. Na ogół do działania potrzebują dodatkowego zasilania (tzw. fantomowego – jeżeli korzystamy ze złącza typu XLR). Charakteryzują się one znacznie wyższą czułością, co sprawia, że są w stanie przechwycić znacznie bardziej szczegółowe brzmienie. Staje się to niestety wadą z nieprzystosowanym otoczeniu, dlatego mikrofony pojemnościowe najlepiej odnajdują się w warunkach studyjnych, gdzie nie musimy borykać się z żadnymi odgłosami otoczenia.

Warto wymienić też tutaj mikrofony elektretowe oraz wstęgowe. Te pierwsze są najtańsze w produkcji i powszechnie stosowane w słuchawkach, telefonach, laptopach i wielu, wielu innych urządzeniach. Mikrofony wstęgowe to natomiast drogie i profesjonalne konstrukcje wykorzystywane na ogół w studiach – cechuje je najwyższy poziom czułości.

Warto zwrócić też uwagę na charakterystykę kierunkową mikrofonu, który planujemy kupić. Większość spotykanych na rynku urządzeń to mikrofony kardioidalne, które skupiają się na przechwytywaniu dźwięków dochodzących z jednego kierunku. Wówczas wszystko co dzieje się np. z tyłu mikrofonu jest mniej słyszalne i wytłumione. Inaczej działają mikrofony dwukierunkowe, które równomiernie zbierają dźwięki z przodu oraz z tyłu – wówczas wszystko, co dzieje się po bokach jest tłumione. Ostatnim typem są tutaj mikrofony dookólne – jak łatwo się domyślić rejestrują one całą przestrzeń wokół, niezależnie od tego, z jakiego kierunku dochodzą dźwięki.

Mikrofony różnią się też złączami. Wiele konstrukcji wyposażono w port USB, co pozwala na podłączenie ich bezpośrednio do komputera. Nie brakuje jednak też mikrofonów (głównie dynamicznych) wyposażonych w tradycyjne złącza XLR. Wówczas, żeby je podłączyć do komputera, będziemy potrzebowali dodatkowego interfejsu audio, który przekształci analogowy dźwięk w cyfrowy. Rzadziej spotykane są mikrofony ze złączami jack 3,5 mm lub 6,3 mm – w tym drugim przypadku nie obejdzie się bez odpowiedniej przejściówki.

Co chcesz nagrywać?

Podstawowe pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć przed zakupem mikrofonu to jego zastosowanie. Innego sprzętu będziemy szukali do karaoke, a innego do nagrywania podcastów.

Jeżeli potrzebujemy przyzwoitego mikrofonu do wideorozmów, na ogół wystarczy nam prosty elektretowy wbudowany w cokolwiek. Na tym poziomie nie potrzebujemy niczego więcej – w zdecydowanej większości przypadków będziemy dobrze i wyraźnie słyszani.

Jeżeli jednak chcemy podnieść jakość swojego brzmienia, możemy sięgnąć po jeden z tańszych mikrofonów pojemnościowych z portem USB. Upewnijmy się tylko, że mają konstrukcję kardioidalną. Powinno to zrobić diametralną różnicę, a także pozwolić nam nagrywać filmy i streamować gry na przyzwoitym poziomie.

W zastosowaniach związanych z nagrywaniem podcastów nieoceniony będzie mikrofon dynamiczny (wraz z odpowiednim interfejsem – lub bez, jeżeli zdecydujemy się na taki ze złączem USB). Jego mniejsza czułość może skutecznie odseparować zbędne dźwięki otoczenia, co docenimy potem podczas montażu nagrań. Dynamiczne mikrofony spisują się tutaj doskonale.

Z tego względu najlepsze mikrofony dla streamerów często są dynamiczne, choć wszystko mogłoby wskazywać, że dobry mikrofon do nagrywania wokalu to mikrofon pojemnościowy. Cóż, często okazuje się, że wysoka czułość i szczegółowość okazują się wadą w sytuacji, kiedy oczekujemy od mikrofonu po prostu czystego rejestrowania naszego głosu – niezależnie od tego czy krzyczymy, śmiejemy się czy po prostu mówimy do naszych widzów/słuchaczy.

Równie istotne jest miejsce nagrywania. Jeżeli szukamy mikrofonu na biurko, musimy przemyśleć, w jaki sposób go ustawimy. Jeżeli postawimy go na stojaku, może okazać się, że każde, nawet lekkie stuknięcie dłonią w blat będzie słyszalne na nagraniach. W związku z tym może lepsze będzie wtedy specjalne ramię mikrofonowe? Istnieją tez specjalne amortyzujące uchwyty do mikrofonów. Możliwości na tym polu jest relatywnie sporo, a wiele zależy od przestrzeni, w jakiej planujemy korzystać z mikrofonu.

Czy warto patrzeć na parametry?

Bez wątpienia takie elementy jak skuteczność, impedancja czy pasmo przenoszenia mikrofonu są istotne z punktu widzenia profesjonalistów. Dla nagrywającego w domu streamera czy początkującego podcastera będą jednak odgrywać drugorzędną rolę. Może się bowiem okazać, że mikrofon o teoretycznie gorszych parametrach lepiej pasuje do naszej barwy głosu. I tu się zaczynają sprawy komplikować.

Każdy z nas mówi inaczej. Jedne głosy są wyższe, a inne niższe. Nie wspominając o takich oczywistościach, jak głosy męskie i żeńskie. W sytuacji, kiedy ktoś ma mocny basowy głos zastosowanie mikrofonu faworyzującego niskie tony może okazać się błędem – znacznie ciekawiej taka barwa będzie brzmiała w połączeniu z mikrofonem, który oferuje jasne i szczegółowe brzmienie, a zarazem wyciągnie z takiego głosu więcej detali i niuansów.

Może się zatem okazać, że dobór mikrofonu dla wielu osób będzie odbywał się metodą prób i błędów. Tu oczywiście pomocne są wszelkie recenzje i materiały nagrywane przez youtuberów i podcasterów, gdzie możemy na własne uszy przekonać się, jak dany mikrofon brzmi w rzeczywistości.

-

Materiał powstał we współpracy z RTV EURO AGD