Smartwatch dla seniora. Na co zwrócić uwagę?

Dzisiejsze smartwatche naszpikowane są nowoczesną technologią, która sprawdza się w niemal każdych warunkach. Bez względu na to czy przebywamy większa część dnia w domu, w pracy, czy na aktywnościach fizycznych. Elektroniczny kompan umieszczony na nadgarstku stale nas monitoruje, zachęca do ruchu i sprawia, że nie spoglądamy ciągle na telefon. Powiadomienia i rozmowy telefoniczne mamy na wyciągnięcie ręki - i to dosłownie.

​​Jaki smartwatch dla seniora? Wybór odpowiedniego modelu nie będzie takim prostym zadaniem, bo to bardzo wymagająca grupa, szukająca rozwiązań, które pomogą im w codziennych czynnościach i w pewnym sensie zadbają o zdrowie - a przynajmniej jego sprawdzenie. Smartwatche z pulsometrem to nic nowego, jednak pomiar tlenu we krwi, ciśnienia, a nawet temperatury ciała to coś, co dopiero zadomawia się na naszych nadgarstkach. Do tego wykrywanie różnych anomalii związanych z pracą serca. Smartwatche z EKG cieszą się sporą popularnością, jednak trzeba pamiętać, że nie stawiają one diagnozy. Wyniki przez nie prezentowane, nawet te negatywne mogą co najwyżej dać sygnał i zachęcić do działania i zdecydowania się na wizytę u lekarza.

Smartwatch i zdrowie seniora

Seniorzy powinni w szczególności zwracać uwagę na stan swojego zdrowia. Dzisiejsze technologie mogą im w tym pomóc. Sprawdzą się w tym smartwatche, które posiadają bardziej zaawansowane funkcje. Decydując się na zakup zegarka oferującego dodatkowe funkcje zdrowotne należy mieć na uwadze, że nie są to urządzenia medyczne, które pozwalają na ocenę naszego stanu zdrowia. Nie stawiają one diagnozy, ani nie podpowiadają, jak poradzić sobie z “wykrytą” chorobą. Smartwatche z ciśnieniomierzem to nowość na rynku, jednak nie można ich traktować na tej samej zasadzie, co tradycyjne ciśnieniomierze lub pomiar przeprowadzony przez odpowiedni personel. Tego typu sprzęty pozwalają jednak odkryć pewne nieprawidłowości dając sygnał, że coś złego może dziać się w naszym organizmie.

Ciekawym rozwiązaniem, na które powinni zwracać uwagę seniorzy, jest zastosowanie w smartwatchach czujników upadku. Jeśli zegarek wykryje upadek, może automatycznie powiadomić odpowiednie służby lub skontaktować się z numerem alarmowym. Smartwatche dostępne na rynku posiadają też dedykowane funkcje SOS umożliwiające natychmiastowe wybranie wskazanego wcześniej numeru telefonu po zaledwie jednym kliknięciu w ekran.

Nie można jednak zapominać o bardziej podstawowych funkcjach. Takich jak dostęp do szerokiego wachlarza funkcji fitness i prozdrowotnych, kalendarza, dyktafonu, jak również znajdowania telefonu czy płatności zbliżeniowych. Te pozwalają uniknąć konieczności noszenia portfela, kart i gotówki. Jest to bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych metod płatności. Nawet po zgubieniu lub skradzeniu zegarka, środki na przypisanych do niego kartach pozostaną bezpieczne, dzięki dodatkowym środkom ochronnym, jak PIN.

Smartwatch dla seniora. Który model wybrać?

Kluczowe przy wyborze smartwatcha dla seniora będą jednak jego funkcje, a lista jest naprawdę spora. Takie urządzenie może być używane do regularnego monitorowania niektórych funkcji życiowych, wykrywania anomalii, a także śledzenia aktywności i snu. Wybrane modele posiadają też mnóstwo dodatkowych funkcji, które mogą okazać się wartymi uwagi bonusami.

Jedno z najprostszych rozwiązań, które pozwoli wybrać najbardziej odpowiedni smartwatch dla seniora to ranking smartwatchy przygotowany przez sklep RTV EURO AGD. To w nim dowiecie się, że pierwsze miejsce na liście zajmuje popularny model Huawei WATCH GT 2 z kopertą w rozmiarze 46 mm. Urządzenie to charakteryzuje się przede wszystkim długim czasem pracy na baterii. Producent podaje, że na jednym ładowaniu potrafi działać nawet przez 2 tygodnie - o ile nie jest wykorzystywany do bardziej zaawansowanych funkcji, jak np. GPS. Aktywacja funkcji i jej działanie w tle skraca czas pracy do 30 godzin.

Drugi w rankingu jest Garmin Fenix 6X PRO oferujący m.in. płatności mobilne i rozbudowane funkcje sportowe i aktywnościowe. Choć zegarek ten nie posłuży do prowadzenia rozmów, może być wygodnym kompanem w codziennych czynnościach - także na świeżym powietrzu. A jak wiadomo, aktywność fizyczna, także w przypadku seniorów, jest bardzo wskazana. Mocną stroną tego modelu jest jego czas pracy na baterii. W trybie energooszczędnym to prawie 80 dni. W zależności od włączonych funkcji, pozwala na ok. 46 dni w trybie ekspedycyjnym z GPS i do 60 godzin w trybie GPS.

Zestawienie trzech najpopularniejszych smartwatchy dla seniorów zamyka Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. To dość podstawowy, jednak wciąż interesujący gadżet dla tych, którzy od tego typu sprzętów nie oczekują daleko idących rozwiązań. Zegarek wyposażony w podstawowe funkcje pozwala m.in. na monitorowanie tlenu we krwi i 24-godzinne śledzenie tętna. Do tego powiadomienia z telefonu, pogoda, sterowanie muzyką, budzik, stoper i kilka innych ciekawych rozwiązań. Niewątpliwie największym atutem tego modelu jest jego cena - Xiaomi Redmi Watch 2 Lite można kupić za mniej niż 350 zł.

Bez względu na to czy szukacie smartwatcha uniwersalnego, czy też nastawionego na monitorowanie stanu zdrowia seniora, na rynku dostępnych jest wiele modeli, które przyciągają uwagę także swoją estetyką. Producenci prześcigają się w dotarciu do każdej grupy klientów oferując im szeroki wachlarz funkcji dodatkowych, które pomóc mogą w wielu codziennych czynnościach.

